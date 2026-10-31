Vali Yamlı semt pazarında esnaf ve vatandaşla buluştu

Ardahan valisi ve eşi pazar turunda esnafla bir araya geldi

Resmî ziyaretlerin yanı sıra halkla doğrudan iletişime önem veren Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, eşi Fatma Yamlı ile birlikte semt pazarını gezdi. Tezgâhları tek tek dolaşan çift, alışveriş yaparken esnafla sohbet etti ve alışveriş yapan vatandaşların görüşlerini aldı.

esnafla sohbet ve gündem maddeleri:

Vali Yamlı, pazarda esnafla sohbet ederek satış durumu, ürün fiyatları ve pazarın genel işleyişi hakkında bilgi aldı. Esnaf, satışlarda gözlemlenen değişiklikleri ve fiyat hareketlerini aktarırken, Vali Yamlı da notlar alıp yerel ihtiyaçlara ilişkin gözlemlerini paylaştı. Ziyaret esnasında yapılan alışverişler, esnafın taleplerinin yerinde değerlendirilmesine olanak sağladı.

vatandaşlarla birebir iletişim:

Çift, alışveriş yapan vatandaşlarla yakından ilgilendi; talepleri ve önerileri dinledi. Vatandaşlar, ziyaret sırasında Vali ve eşine sevgi gösterisinde bulunurken, samimi diyaloglar dikkat çekti. Bu buluşma hem yerel yönetimin halkla yakın temasını hem de kamu temsilcilerinin günlük yaşam içindeki görünürlüğünü güçlendirdi.

Ziyaret, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı ve pazar turu alışverişin ardından sona erdi. Yetkililer, benzer temasların devam edeceğini belirtti ve yerel sorunların çözümünde doğrudan iletişimin önemine vurgu yapıldı.

Ardahan Valisi Yamlı ve eşi pazar tezgâhlarını gezerek alışveriş yaptı