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Ahırda iki saatlik müdahale: ineğin boğazundan çıkan armut üniversitede ders olacak

Küre'de ahırda yapılan iki saatlik operasyonda ineğin boğazına takılan armut çıkarıldı; parça korunup Kastamonu Üniversitesi'ne eğitim için teslim edildi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:30

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ahırda iki saatlik müdahale: ineğin boğazundan çıkan armut üniversitede ders olacak

Ahırda hayati müdahale ile kurtarılan büyükbaş hayvan

Kastamonu'nun Küre ilçesi Camili köyünde, 4 yaşında simental ırkı ve 5,5 aylık gebe olan bir inek, ahıra dönerken yediği armutu yutarak özefagusta takıldı. Durumu ağırlaşan hayvanın sahibi, Veteriner Hekim Birol Yürük'ü çağırdı. Yapılan muayenede hayvanın karnı şişmiş, ağızdan salya akıyordu; sorunun özefagusta tıkanma olduğu belirlendi.

Müdahalenin zorlukları:

Birol Yürük tarafından ahır koşullarında başlatılan girişimlerde önce sondayla armutu mideye indirme girişimi denendi, başarılı olunamayınca rumendeki gazı azaltmak için trokar uygulaması yapıldı. Çıkarma operasyonu toplam iki saat sürdü. İşlem sırasında hayvanın anestezi gereksinimi, ahır ortamının kısıtlılığı ve ineğin gebeliği ek zorluklar oluşturdu; tüm bunlara rağmen müdahale başarıyla tamamlanarak hayvan kurtarıldı.

Yürük, operasyonun daha önce planlanmış veya yaygın bir uygulama olmadığını, benzer örneklere nadiren rastlandığını ve vaka açısından literatüre girebilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Eğitimsel değer ve üniversiteye teslim:

Çıkartılan armut, operasyon sonrası muhafaza altına alındı ve daha sonra Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Candemir Özcan'a teslim edildi. Dr. Özcan, sahada görev yapan veteriner hekimlerin bilinçli ve hazır bulunmasının önemine dikkat çekerek, vaka örneğinin öğrenciler için değerli bir eğitim materyali olacağını belirtti.

Öğretim üyeleri, bu tür acil ve riskli müdahalelerin hem sahadaki deneyimi hem de eğitim sürecini zenginleştirdiğini vurguladı. Korunarak üniversiteye getirilen örnek, geleceğin veteriner hekimlerine hem teorik anlatımda somut destek sağlayacak hem de sahadaki uygulama zorluklarını göstermede kullanılacak.

Sonuç olarak; Camili köyünde gerçekleştirilen müdahale, ahır şartlarında uygulanabilen, eşine az rastlanan ve hayvanın yaşamını kurtaran bir operasyon örneği olarak kayıtlara geçti ve eğitim amaçlı olarak ilgili fakülteye devredildi.

VETERİNER HEKİM BİROL YÜRÜK OPERASYONLA ÇIKARTILAN ARMUDU KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER...

VETERİNER HEKİM BİROL YÜRÜK OPERASYONLA ÇIKARTILAN ARMUDU KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİNDE CERRAHİ ANABİLİM DALINDA DR. ÖĞRETİM ÜYESİ CANDEMİR ÖZCAN’A TESLİM ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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