Yalova meclisi kasım toplantılarında 2027 bütçesini ve stratejik plan revizyonunu ele alacak

Toplantı ve gündem başlıkları:

Yalova İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantılarının ilk birleşimi 2 Kasım Pazartesi günü saat 15.30da İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Birleşimde öncelikli gündem maddesi, İl Özel İdaresinin 2027 yılı bütçe tasarısının incelenip karara bağlanması olacak.

Gündemde ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sunulan, İl Özel İdaresi Personel A.Ş.'nin sermayesinin en az 250 bin liraya yükseltilmesi teklifine ilişkin rapor da yer alıyor. Komisyon raporları, mecliste tartışılarak karara bağlanacak.

yatırım, performans programı ve imar itirazları:

Toplantıların devamında, İl Özel İdaresinin 2027 yılı Yatırım Çalışma ve Performans Programına dair komisyon raporları ele alınacak. Ayrıca Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde yapılan nazım ve uygulama imar planı revizyonlarına yönelik gelen itirazlar meclis gündeminde yer alıyor ve bu itirazlar üzerinden plan kararları değerlendirilecek.

Komisyon raporları ve itirazlara ilişkin değerlendirmeler, uygulama öncelikleri ve kaynak dağılımı açısından meclis üyeleri tarafından ayrıntılı biçimde görüşülecek.

ilerleyen birleşimlerde bütçe oylamaları ve stratejik plan:

Meclisin ilerleyen birleşimlerinde İl Özel İdaresinin 2027 yılı gider ve gelir bütçeleri, finansman programı ile ayrıntılı harcama programı sırayla görüşülerek oylanacak. Ayrıca, 2027-2029 Stratejik Planı Revizyon Taslağı da komisyondan gelecek rapor doğrultusunda tartışılacak ve karara bağlanacak.

Kasım ayı toplantı süreci, dilek ve temennilerin ardından bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesiyle sona erecek ve alınan kararların uygulamaya dönük takvimleri netleştirilecek.

YALOVA İL GENEL MECLİSİ