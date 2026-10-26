Tramvay filosu genişliyor: Samsun'a dördüncü araç geldi

Samsun’a dördüncü tramvay teslim edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 12 yeni tramvay projesinin dördüncüsü Samsun’a getirildi. Araç, kara yoluyla iki parça halinde taşındı ve Tekkeköy ilçesindeki SAMULAŞ A.Ş. depo sahasında raya indirildi. Montaj ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından tramvay hizmete açılacak.

teslimat ve montaj süreci:

Tramvayların temini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sağlandı. Samsun’a ulaşan dördüncü araç, kara yoluyla 2 parça halinde taşındı ve depo sahasında birleştirme işlemleri yapıldı. Söz konusu araç, 7 modüllü yapısıyla hat üzerinde çalışacak şekilde monte edilecek ve gerekli testlerin tamamlanmasının ardından seferlere başlayacak.

araç özellikleri ve filo etkisi:

Yeni tramvayların yüzde 74 yerlilik oranına sahip olduğu, 42 metre uzunluğunda ve 402 yolcu kapasitesinde tasarlandığı belirtildi. Samsun’a özgü kırmızı-beyaz renklerle hazırlanan araçların tamamı filoya katıldığında, Hafif Raylı Sistem Hattı’nda görev yapan tramvay sayısı 29’dan 41’e yükselmiş olacak. Kalan 8 tramvay için belirlenen takvim doğrultusunda teslimat çalışmaları devam ediyor.

Halit Doğan, kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve toplu taşıma hizmetini iyileştirmek amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Başkan Doğan, "Samsun’umuzun ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kent içi toplu taşıma hizmetini iyileştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar aralıksız sürüyor. Yeni tramvaylarımızın getirilmesiyle ilgili süreç hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Doğan ayrıca hafif raylı sistem hattının kent içi toplu taşımada önemli bir rol oynadığını, her gün on binlerce kişinin tramvaylarla ulaşım sağladığını ve 12 yeni tramvayın Samsun’un gelecek vizyonuna katkı sunacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KARARIYLA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN TEMİN EDİLEN TRAMVAYLARDAN DÖRDÜNCÜSÜ, KARAYOLUYLA 2 PARÇA HALİNDE SAMSUN'A GETİRİLDİ.