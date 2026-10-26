Düzce'de 45. mahalle sohbetiyle eksikleri çözme sözü

Toplantının amacı ve mahalle beklentileri:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetleri programı kapsamında Burhaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek 45’inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya yoğun katılım olurken, bir yaşlı kadının "Biz bu yaşa geldik böyle hizmet görmedik" sözleri toplantıda dikkat çekti. Özlü, sohbetlerin temel amacının vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek ve belediye yöneticileriyle halkı bir araya getirmek olduğunu vurguladı.

Başkan Özlü, bugüne kadar 45 mahallede bu görüşmeleri yaptıklarını, kalan 18 mahallede de programı tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Kalan 2,5 yıllık süre içinde eksikliklerin giderileceğini belirten Özlü, belediye hizmetlerinin hayatın her alanına dokunan bir bütün olduğunu ifade etti.

Sağlık, altyapı ve somut taahhütler:

Mahalle sakinlerinin talepleri arasında köylü pazarı kurulması, yol genişletme, kaldırım onarımları, sokak aydınlatmasının iyileştirilmesi, çöp konteynerlerinin yenilenmesi, asfalt ve park çalışmaları ile metruk binaların yıkılması gibi başlıklar yer aldı. Özlü, gelen her talebi tek tek not ettiklerini ve ilgili müdürlüklere inceleme talimatı verdiğini kaydetti.

Sağlık ocağı talebi üzerine Başkan Özlü, mahallede uygun bir alan oluşturulabilmesi için imar ve fen işleri ekiplerinin çalışma yapacağını; projelendirme açısından uygunluk sağlanması durumunda yatırımın hayata geçirileceğini bildirdi. Özlü, süreçle ilgili kararların acele ve yüzeysel verilmediğini, "Ben hiçbir zaman ayaküstü ya da çalakalem sözler vermem. Bir talep ve eksiklik varsa kırk defa düşünürüz, çalışırız, uğraşırız ve bir karar veririz. Bu kararı da uygularız, dönmeyiz" sözleriyle özetledi.

Altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmaları:

Başkan Özlü, Düzce genelinde devam eden altyapı ve üstyapı yatırımlarına dair ayrıntılar paylaştı. İçme suyu şebekesinin yenilenmesi ve arıtma tesisi çalışmalarının tamamlanacağını belirterek, "Musluklarımızdan pırıl pırıl su akacak, yüksek katlara su çıkmada sorun olmayacak" dedi.

Asfalt çalışmalarında kararlı olduklarını kaydeden Özlü, şu anda kentte eş zamanlı olarak üç noktada asfalt çalışması yürütüldüğünü, görev süresi sona ermeden sorumlu oldukları 64 mahallenin tamamında asfaltlanmamış bir sokak ya da cadde bırakmayacaklarının altını çizdi. Planlama ve bütçe hazırlıklarının yapıldığını, uygulamaya konulduğunu söyledi.

Yama çalışmalarına ilişkin ise bundan sonra tüm yama uygulamalarının robotik yama yöntemiyle yapılacağını ve kasislerin standartlara uygun hale getirileceğini açıkladı. Bu yıl gerçekleştirilen yaklaşık 100 milyon liralık kaldırım yenileme ve yeni kaldırım ihalesine de değinen Özlü, yeni kaldırımlarda "mantar duba" kullanımına ve kaymaz taş tercihine dikkat ettiklerini belirtti.

Toplantı sonunda Başkan Özlü, vatandaşları nutuk okumaya değil, talepleri dinlemeye geldiğini vurguladı: "Yaptıklarımızı, yapmakta olduklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız, sizlerin taleplerini dinleyeceğiz. Buradaki talep ve istekleri kayda geçireceğiz ve bunların da takipçisi olacağız." Belediye ekipleri, Burhaniye Mahallesi için gelen taleplerin her biri hakkında inceleme başlatacak şekilde yönlendirildi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 45'İNCİ TOPLANTISINI BURHANİYE MAHALLESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRDİ.