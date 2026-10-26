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Duvarlarda saklanan yüzler Kiğı'nın hafızasını yaşatıyor

Kiğı'da 70 yaşındaki fotoğrafçı İbrahim Atilla Parkın, babadan kalma 10 bini aşkın arşivi ve dükkanındaki ölen yakın fotoğraflarıyla ilçenin belleğini yaşatıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:45

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Duvarlarda saklanan yüzler Kiğı'nın hafızasını yaşatıyor

Duvarlarda yaşayan hatıralar:

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 70 yaşındaki fotoğrafçı İbrahim Atilla Parkın, baba mesleğini sürdürüyor ve dükkânında sakladığı görüntülerle ilçenin toplumsal belleğini koruyor. Parkın'ın arşivi, aile fotoğraflarından sokak karelerine, resmi törenlerden gündelik yaşam görüntülerine dek geniş bir zaman dilimini kapsıyor.

Dükkanın duvarları, geçmişte yaşamını yitirmiş vatandaşların fotoğraflarıyla dolu; ziyaretçiler burada dedelerini, büyükannelerini veya uzun yıllardır görmedikleri akrabalarını bulabiliyor. Bu durum dükkânı sadece bir fotoğraf stüdyosu olmaktan çıkarıp, yerel bir hafıza mekânına dönüştürüyor.

Arşivin kapsamı ve ziyaretçi buluşmaları:

Parkın'ın koleksiyonunda 10 bini aşkın fotoğraf bulunuyor ve arşiv, 1940'lı yıllara kadar uzanıyor. Bu materyaller, ilçenin sosyal yaşamını, aile yapısını ve kuşaklar arası bağları gözler önüne seriyor. Yaz aylarında ilçeye gelenlerin pek çoğu, geçmişte tanışmadıkları yakınlarını bu fotoğraflarda keşfediyor.

Fotoğrafları gören aileler duygulanıyor; birçoğu, yıllardır adını bile bilmedikleri büyüklerinin yüzünü görmek için dükkâna geliyor ve Parkın'a teşekkür ediyor. Bu karşılaşmalar, bireysel anıların yeniden canlanmasına ve aile hikâyelerinin nesiller arası aktarımına zemin hazırlıyor.

Meslek mirası ve kişisel bağlılık:

Parkın, mesleği babasından devralmış; babası 1926'da başlamış olan işi 1974'te ona bırakmış. Kısa süreli öğretmenlik deneyiminin ardından fotoğrafçılığa dönen Parkın, 2 çocuk babası olarak ilçede yaklaşık bir asırlık bir mesleki geleneği devam ettiriyor.

Parkın, Kiğı'nın yaklaşık 700 yıllık bilinen tarihine vurgu yaparak, bu görsel mirası yaşatmanın önemini sıkça dile getiriyor. Dükkanını sadece bir işyeri değil, aynı zamanda geçmişle bugün arasında bağ kuran bir mekân olarak görüyor ve arşivin korunmasına özen gösteriyor.

Sonuç olarak, İbrahim Atilla Parkın'ın dükkânı; fotoğraf aracılığıyla kişisel hafızaları dirilten, toplumsal belleği tutan ve ziyaretçilere geçmişle yüzleşme imkânı sunan özel bir yer olarak öne çıkıyor.

İBRAHİM ATİLLA PARKIN, 1940&#039;LI YILLARA KADAR UZANAN 10 BİNİ AŞKIN FOTOĞRAF ARŞİVİYLE İLÇENİN...

İBRAHİM ATİLLA PARKIN, 1940'LI YILLARA KADAR UZANAN 10 BİNİ AŞKIN FOTOĞRAF ARŞİVİYLE İLÇENİN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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