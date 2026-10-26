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Erfelek'te gençlerden sabah buluşması: camide namaz, sofrada sohbet

Erfelek'te gençler, Erfelek Merkez Büyük Camii'nde sabah namazının ardından Erfelek Gençlik Koordinatörlüğü ve manevi danışmanla kahvaltıda araya geldi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erfelek'te gençlerden sabah buluşması: camide namaz, sofrada sohbet

programın detayları:

Sinop'un Erfelek ilçesinde gençler, Erfelek Merkez Büyük Camii'nde sabah namazı için bir araya geldi. Etkinlik, Erfelek Gençlik Koordinatörlüğü ile manevi danışmanın organizasyonunda gerçekleşti ve katılımcılar cemaatle birlikte sabah namazını kıldı.

Namazın ardından düzenlenen kahvaltı programında, gençler aynı sofrada buluştu; sohbetler ve karşılıklı iletişim öne çıktı. Programa katılanlar arasında İlçe Müftüsü İbrahim Bor da yer alarak gençlerle aynı masayı paylaştı.

toplum ve gençlik üzerine:

Etkinlikte, gençlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi. Bu tür buluşmalar, dini vecibelerin paylaşılmasının yanı sıra gençler arasında sosyal bağların güçlenmesine ve yerel dayanışmanın artmasına katkı sağlıyor.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA GENÇLER, SABAH NAMAZINDA BİR ARAYA GELDİ.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA GENÇLER, SABAH NAMAZINDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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