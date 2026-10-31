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kazanılan maaşla ayı değil günün bile yetmediği memur gerçeği

DMS Başkanı Tuncay Cengiz, TÜRK-İŞ verilerine göre dört kişilik ailenin açlık sınırının 38.024 TL, yoksulluk sınırının 123.856 TL olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Berk Doğan

kazanılan maaşla ayı değil günün bile yetmediği memur gerçeği

DMS genel başkanı cengiz: geçim mücadelesi mutfakta başlıyor

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, TÜRK-İŞ tarafından açıklanan Ekim 2026 açlık ve yoksulluk sınırı verilerini değerlendirerek Türkiye'deki geçim sıkıntısının derinleştiğini söyledi. Cengiz, vatandaşların günlük tercih ve ertelemelerinin arka planında ağır bir mali gerçeklik bulunduğunu ifade etti.

mutfaktaki yangın ve rakamların anlamı:

TÜRK-İŞ verilerine göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 38.024 lira seviyesine ulaşırken, yoksulluk sınırı 123.856 lira olarak açıklandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49.124 lira olarak raporlandı. Mutfak enflasyonu aylık %0,59, son 12 aylık dönemde %33,83 ve yıllık ortalama bazında %39,26 gerçekleşti.

Cengiz bu rakamların yalnızca istatistik olmadığını; market rafları önünde yapılan sessiz tercihler, alışverişten geri bırakılan temel ihtiyaçlar ve aylık maaşların ortasında tükeniş olarak milyonlarca hanenin ortak deneyimi olduğunu belirtti. Dört kişilik bir ailenin gıda harcamasının söz konusu tutar olduğuna dikkat çekerek bunun kira, fatura veya eğitim gideri olmadığını vurguladı.

çözüm arayışı ve sendikanın talepleri:

DMS Genel Başkanı, geçim sıkıntısına çözümün bireylere sürekli tasarruf çağrısı yapmakla sağlanamayacağını söyledi. Cengiz, memurun lüks harcamalardan kısmakla karşılaşabileceklerini ancak mutfak masraflarını, eğitim giderlerini ve kira yükünü sonsuza dek erteleyemeyeceğini kaydetti.

Sendika olarak taleplerini sıralayan Cengiz, kamu çalışanlarının alım gücünü koruyacak kalıcı ücret politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini, maaş artışlarının enflasyon ve gerçek yaşam maliyetleri dikkate alınarak belirlenmesini, seyyanen zamların emekliliğe yansıtılmasını ve çalışanların emeklilik dönemindeki gelir güvencesinin güçlendirilmesini istedi. Ayrıca kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını geliştirecek düzenlemelerin gecikmeden uygulanması çağrısı yaptı.

Cengiz sözlerini, memurun emeğinin karşılığını alarak ailesini geçindirebilmesi ve geleceğe dair plan yapabilmesi gerektiğini belirterek tamamladı. Vatandaşların her ay daha fazla kısarak yaşamaya zorlanmasının sürdürülemez olduğunu vurgulayan Cengiz, maaşların yalnızca hayatta kalmaya değil, insanca yaşamaya yetmesi gerektiğini ifade etti.

DEVLET MEMURLARI SENDİKASI (DMS) GENEL BAŞKANI TUNCAY CENGİZ, &quot;MEMURA AY SONUNU GETİRMESİNİ...

DEVLET MEMURLARI SENDİKASI (DMS) GENEL BAŞKANI TUNCAY CENGİZ, "MEMURA AY SONUNU GETİRMESİNİ SÖYLÜYORLAR AMA VERİLEN MAAŞLA AYIN KENDİSİ BİLE GEÇMİYOR" DEDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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