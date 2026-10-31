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Kırşehir'de aktarlar kış hazırlığı için fiyatları düşürdü

Kırşehir'de aktarlarda ıhlamur, kış çayı, atom çayı ve hazır ürünlerde indirim kampanyası başladı; artan üretim fiyatların sabit kalmasını sağladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kırşehir'de aktarlar kış hazırlığı için fiyatları düşürdü

Kırşehir aktarlarda kış hazırlıkları hızlandı

Kırşehir'de sonbaharın gelmesiyle birlikte vatandaşlar gribal enfeksiyonlara karşı bitkisel çözümlere yöneldi. İl genelinde aktarlar, kış mevsimine hazırlanan tüketicilerin daha ekonomik koşullarda ürünlere ulaşabilmesi amacıyla indirim kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamı ve talep:

İndirimler kapsamında ıhlamur, kış çayı, atom çayı, çeşitli bitki türleri ve bazı hazır firma ürünlerinde fiyat düşüşleri yapıldı. Aktar işletmecisi Özgen Öz talepte belirgin artış olduğunu belirterek, 'İnsanların kış mevsimi hazırlıklarını daha rahat geçirmesi ve ekonomik açıdan ürünlere daha kolay ulaşabilmesi için kampanya düzenledik' dedi. Vatandaşlar, soğuyan havayla birlikte doğal içeceklere ve bağışıklık destekleyici karışımlara yöneliyor.

Üretim artışı ve fiyatlara etkisi:

Öz, bu yılın yağışlı geçmesinin bitkisel ürün üretimini olumlu etkilediğini ve arzın artmasının fiyatları yukarı çekmesini engellediğini vurguladı. Yağışların fazla olması nedeniyle geçen yılla karşılaştırıldığında birçok ürünün fiyatının aynı seviyede kaldığını; maliyetlerde göze çarpan artışlar olmadığını söyledi. Bu koşullar aktarların kampanya yapmasına olanak sağladı.

Aktarlar, kışa hazırlık döneminde tüketicilerin alışveriş tercihlerini kolaylaştırmak ve ekonomik destek sağlamak amacıyla stok yönetimi ve tedarik planlamasını da gözden geçiriyor. Kampanya hem tek tek bitkisel ürünleri hem de firmaların hazır karışımlarını kapsıyor.

Öz ayrıca bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımına karşı uyarıda bulundu: 'Bitkisel ürünler doğal olsa da vatandaşlarımız doktor kontrolü olmadan bu ürünleri düzensiz ve bilinçsiz şekilde kullanmamalı. Her ürünün kullanımına dikkat edilmeli.' Bu uyarı, özellikle kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan kişiler için önemli bulundu.

Kampanyanın süresi ve indirim oranları işletmeden işletmeye değişiyor; tüketiciler alışveriş yapmadan önce fiyat ve içerik bilgilerini aktarlardan teyit etmeyi tercih ediyor.

KIRŞEHİR&#039;DE SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE GRİBAL ENFEKSİYONLARA KARŞI BİTKİSEL ÜRÜNLERE İLGİ...

KIRŞEHİR'DE SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE GRİBAL ENFEKSİYONLARA KARŞI BİTKİSEL ÜRÜNLERE İLGİ ARTARKEN, AKTARLAR DA KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATTI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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