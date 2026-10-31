Denizli'de üreticilere maliyet yükünü hafifletecek mazot ve 20.20.0 gübre desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi destek programını açıkladı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi korumak ve üreticilerin artan girdi maliyetlerini hafifletmek amacıyla Mazot Desteği ile 20.20.0 kompoze gübre desteği programlarını hayata geçireceğini duyurdu. Destekler, yerel üretimin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

başvuru koşulları ve takvim:

Program için başvurular 2-27 Kasım 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuruların 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile yapılması gerektiği belirtildi. Üreticiler, iki destek programına aynı anda veya ayrı ayrı başvurabilecek.

başvuru kanalları ve bilgi:

Destek başvuruları ve detaylı bilgilere Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Üreticiler ayrıca 444 85 20 numaralı çağrı merkezinden ve DESKİ ilçe hizmet birimlerinden bilgi alabilecekler.

Belediye, uygulamaların amaçlarının çiftçilerin maliyet baskısını azaltmak ve tarımsal üretimi güçlendirmek olduğunu vurguladı. Başvuru sürecinde istenen belgeler ve başvuru adımları, resmi kanallarda ilan edilecek ayrıntılar doğrultusunda yürütülecek.

MAZOT DESTEGI