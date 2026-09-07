ahmet ve hülya gökçek adliyede ifade verecek

Ahmet ve Hülya Gökçek adliyede

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek Ankara Adliyesi'ne gelerek ifade verecekler.

soruşturmanın kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine geçen hafta soruşturmayı re'sen başlattı. Soruşturma kapsamında eski ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

adli süreçte izlenecek yol:

Soruşturma kapsamında Ahmet ve Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere çağrıldı ve Ankara Adliyesi'ne geldi. Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış olup, soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir."

Adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından soruşturmanın seyri ve olası ek adımlar hakkında resmi açıklama beklenecek. İfadelerin alınma süreci ve başsavcılığın değerlendirmeleri, soruşturmanın bir sonraki aşamasını belirleyecek.

ANKARA ADALET SARAYI