Fuat Çapa: sabırla ve yatırım ile kadroyu devre arasında güçlendireceğiz

Çapa: devre arasında kadroyu güçlendireceğiz

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, devre arası transfer dönemine yönelik net bir duruş sergiledi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın mevcut durumunu değerlendirdi, sakatlıkların ve sezon başındaki ayrılıkların etkisini anlattı ve kulübün gelecek planlarını paylaştı. Çapa, transfer ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu belirterek gerekirse devre arasında yeni bir kadro oluşturabileceklerini söyledi.

piyasa değeri ve uzun vadeli hedefler:

Çapa, kadronun bugünkü piyasa değerinin 53 milyon olduğunu vurguladı ve genç oyuncuların güncel piyasa değerlerinin 2023-2024 sezonunda alınan oyuncuların çok üstünde olduğunu belirtti. Hedeflerinin birkaç yıl içinde bu rakamı 80-90 milyon düzeyine çıkarmak olduğunu söyleyen Çapa, bu artışın takımı ilk 4 ya da şampiyonluk hedefi olan takımlarla rekabet edebilir hale getireceğini ifade etti. Çapa, oyunculara süre ve destek verildiğinde gelişim göstereceklerine inandıklarını, bu nedenle uzun vadeli planlamanın sürdüğünü ekledi.

mevcut tablo ve takımın gerçek performansı:

Çapa, mevcut performans ve görsellikten memnun olmadıklarını ancak bunun oyuncuların gerçek seviyesini yansıtmadığını savundu. Takımın birlikte oynama eksikliğinin olduğunu ve genç oyuncu grubunun kendine güvene ve desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Buna rağmen kümede kalma konusunda en ufak bir endişelerinin bulunmadığını açıkça ifade etti: "Bu oyuncu grubunun sezon sonunda şu anki üzüntüyü sevince çevireceğinden en ufak şüphemiz yok".

Çapa, sezon içindeki sakatlıkların ve maçlarda ortaya çıkan dış etkenlerin (hakem kararları, kırmızı kart, penaltı gibi) performansı etkilediğini; örneğin kulübün öngöremediği şekilde temmuz ayında 10 futbolcunun sakatlanmasının süreci zorladığını söyledi.

transfer stratejisi ve scout çalışmaları:

Transfer politikasında önceliğin önce mevcut kadroyu görmek olduğunu belirten Çapa, ancak devre arasında mutlaka takviyeler yapılacağını vurguladı. Özellikle bir forvet takviyesi gerektiğini; çünkü Marius'un ayrılmasıyla forvet varyasyonunun azaldığını belirtti. Diğer bölgelerde de ihtiyaç olabileceğini ifade eden Çapa, ancak birkaç hafta daha mevcut oyuncuları izleyip doğru değerlendirme yaptıktan sonra nihai kararı vereceklerini söyledi. Scout ekibinin oyuncuları izlediğini ve raporladığını aktardı.

Çapa, mevcut kadrodan maksimum verimi almak için çalışacaklarını ve yeni teknik ekibin sahadaki duruşunda ve motivasyonunda olumlu değişim gördüğünü kaydetti. Camiadan sabır ve destek talep eden Çapa, takımın geçmişte benimsendiği sabır ve sahiplenmenin yeniden gösterilmesini istedi.

sorumluluk, geçmiş istifalar ve kulüp inancı:

Geçmişte iki kez istifa ettiğini, ancak bu istifaların kabul edilmediğini hatırlatan Çapa, şu anda da istifa edip gitmenin doğru olmadığını belirtti: "Bu takımı biz kurduk. Bu takımı tekrar düzlüğe çıkarmamız gerekiyor". Çapa, daha önce herkesin eleştirdiği oyuncuların kısa sürede değer kazandığını; Marius örneğinde olduğu gibi o günkü değerlendirmelerin zaman içinde değişebildiğini söyledi. Bu nedenle planlamaya ve sabra vurgu yaptı.

Ekonomik açıdan kulübün güçlü olduğunu tekrar eden Çapa, "Samsunspor gerekirse devre arasında yeni bir takım kurar" diyerek finansal kapasitenin transfer döneminde aktif kullanılabileceğini belirtti.

başakşehir maçı öncesi son bilgi:

Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır da Başakşehir maçı hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Çakır, Emre Kılınç ve Fatih Kaya dışında sakat oyuncu bulunmadığını, ceza nedeniyle takımda Afonso Sousa'nın yer alamayacağını duyurdu. Çakır, amaçlarının ligde sondan ikinci sıradan uzaklaşmak olduğunu belirtip bu hedef adına tüm çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Çapa ve yönetimin ifadeleri, Samsunspor'da devre arası dönemin hem saha içi hem de saha dışı planlamayla geçirileceğini gösteriyor. Önümüzdeki haftalar, mevcut genç kadronun performansının değerlendirilmesi ve olası takviyelerin netleşmesi açısından belirleyici olacak.

FUAT ÇAPA - SUAT ÇAKIR