Dolar 49,8326 +0,06%
Euro 55,7533 +0,32%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.452,68 -0,59%
EUR/USD 1,1168 +0,10%
Brent Petrol 109,86 -1,59%
--°

Storck: farklı galibiyet pazartesiye özgüven verdi

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karaköprü Belediyespor'u 5-0 yenerek yeni isimleri denedi; Storck, galibiyetin takıma özgüven kazandırdığını söyledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 18:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Storck: farklı galibiyet pazartesiye özgüven verdi

Storck maçın ardından değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Bernd Storck karşılaşmayı ve takımın performansını değerlendirdi.

Maç hedefi ve oyun anlayışı:

Storck, maçın en önemli unsurlarından birinin kazanmak olduğunu vurguladı: "Bu maç için bizim açımızdan en önemlisi kazanmaktı, iyi bir şekilde kazanmaktı, iyi oynayarak kazanmaktı." Başından sonuna maçı ciddiye aldıklarını, organizasyonun iyi olduğunu ve rakibe neredeyse pozisyon vermediklerini belirtti.

Yeni oyuncular ve gençlerin katkısı:

Teknik adam, savunmada görev alan oyuncuların büyük bölümünün yeni olduğunu ve bu isimlerin sahada iyi işler çıkardığını söyledi. Özellikle Niasse'nin takım adına ilk maçına çıktığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu aktardı. İkinci yarıda oyuna dahil edilen genç oyunculardan birinin gol atması Storck'u ayrıca mutlu etti.

Storck, yedeklerin maça olumlu katkı yaptığını, takımda görülen stil ve organizasyonun galibiyetin temel sebepleri arasında olduğunu ifade etti. Maçın, pazartesi oynanacak kritik müsabaka öncesi takıma gönül rahatlığı ve özgüven sağladığını sözlerine ekledi.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK, KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MÜSABAKASININ ARDINDAN, &quot;BU...

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK, KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MÜSABAKASININ ARDINDAN, "BU MAÇ İÇİN BİZİM AÇIMIZDAN EN ÖNEMLİSİ KAZANMAKTI, İYİ BİR ŞEKİLDE KAZANMAKTI, İYİ OYNAYARAK KAZANMAKTI. BEN BUNU BECERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray Konya'da taraftar tezahüratları eşliğinde kampa girdi
images

Trabzonspor'da hazırlıklar başladı, gözü Gaziantep FK'da
images

Astana'da serbest stilde devreye girdi: şampiyonluk yolunda 65 ve 97 kilo kapışm...
images

Ahmet Yavuz: Ziraat Türkiye Kupası'nda Karaköprü için onurlu bir gündü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

gecekonduda alevlere teslim olan ailenin gözyaşları

Yiyecek arayışı sırasında direğe asılan yavru bozayı Palandöken'de öldü

Ceyhan'da 8 kilo 562 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

trafik polisi yağmur altında yaralı sürücüyü şemsiye ile korudu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek