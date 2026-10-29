Storck: farklı galibiyet pazartesiye özgüven verdi

Storck maçın ardından değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Bernd Storck karşılaşmayı ve takımın performansını değerlendirdi.

Maç hedefi ve oyun anlayışı:

Storck, maçın en önemli unsurlarından birinin kazanmak olduğunu vurguladı: "Bu maç için bizim açımızdan en önemlisi kazanmaktı, iyi bir şekilde kazanmaktı, iyi oynayarak kazanmaktı." Başından sonuna maçı ciddiye aldıklarını, organizasyonun iyi olduğunu ve rakibe neredeyse pozisyon vermediklerini belirtti.

Yeni oyuncular ve gençlerin katkısı:

Teknik adam, savunmada görev alan oyuncuların büyük bölümünün yeni olduğunu ve bu isimlerin sahada iyi işler çıkardığını söyledi. Özellikle Niasse'nin takım adına ilk maçına çıktığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu aktardı. İkinci yarıda oyuna dahil edilen genç oyunculardan birinin gol atması Storck'u ayrıca mutlu etti.

Storck, yedeklerin maça olumlu katkı yaptığını, takımda görülen stil ve organizasyonun galibiyetin temel sebepleri arasında olduğunu ifade etti. Maçın, pazartesi oynanacak kritik müsabaka öncesi takıma gönül rahatlığı ve özgüven sağladığını sözlerine ekledi.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK, KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MÜSABAKASININ ARDINDAN, "BU MAÇ İÇİN BİZİM AÇIMIZDAN EN ÖNEMLİSİ KAZANMAKTI, İYİ BİR ŞEKİLDE KAZANMAKTI, İYİ OYNAYARAK KAZANMAKTI. BEN BUNU BECERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ.