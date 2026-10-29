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Gençlerbirliği kupada rakibine geçit vermedi: 5-0'lık net galibiyet

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Eryaman Stadı'nda Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti; erken goller turu garantiledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Gençlerbirliği kupada rakibine geçit vermedi: 5-0'lık net galibiyet

maç özeti:

Eryaman Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u farklı skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maçın başlangıcındaki hızlı gol ve düzenli ataklar rakibe alan bırakmadı.

Karşılaşma Pedro Mendes'in dakikada 1'deki golüyle hızlı başladı. Dakika 13'te Muhammed Emin Yavaş'ın kendi kalesine attığı gol skoru perçinlerken, dakikada 29'da Cheikh Niasse farkı üçe çıkardı. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri oyunun temposunu korurken, maçın son bölümünde Furkan Ayaz Özcan (dk. 85) ve Victor Orakpo (dk. 90+2) golleriyle skor 5-0'a ulaştı.

kadrolar ve değişiklikler:

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çelik, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Erk Arda Aslan dk. 46), Peter Etebo, Cheikh Niasse (Rafael Luis dk. 46), Adama Traore (Prince Martor dk. 63), Tiago Gouveia (Victor Orakpo dk. 62), Pedro Mendes (Furkan Ayaz Özcan dk. 74). Yedekler: Hasan Oğul, Franco Tongya, Zafer Göktuğ Erdem, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı. Teknik Direktör: Bernd Storck.

Karaköprü Belediyespor: Mustafa Erdem Uysal, Süleyman Enes Yıldırım (Tahsin Yılmaz dk. 46), Metin Peker, Ali Alperen Erdoğan, Furkan Yaşa (Rüstem Patlar dk. 73), Muhammed Yavaş, Tugay Güner (Enes Karadeniz dk. 63), Yavuz Alemdar (Mehmet Ali Bakar dk. 63), Yusuf Şengüler, Yavuz Koç (İbrahim Başer dk. 73), Muhammet Furkan Kılıç. Yedekler: Musa Gürel, Hasan Yurtseven, Turhan Orhan, Mehmet Sarpkaya, Hulusi Mert Atlı. Teknik Direktör: Ahmet Yavuz.

goller ve disiplin:

Goller: Pedro Mendes (dk. 1), Muhammed Emin Yavaş (dk. 13 k.k.), Cheikh Niasse (dk. 29), Furkan Ayaz Özcan (dk. 85), Victor Orakpo (dk. 90+2) — tüm golleri Gençlerbirliği kaydetti. Maçta görülen sarı kart: Prince Martor (Gençlerbirliği).

Hakem kadrosu olarak maçta görev yapanlar: Oğuzhan Gökçen, Mücahid Adem Çelebi ve Cem Özbay. Gençlerbirliği'nin erken ve etkili gol üretimi, Karaköprü Belediyespor karşısında turu garantilemesini sağladı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NIN 3. TURUNDA GENÇLERBİRLİĞİ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR’U...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NIN 3. TURUNDA GENÇLERBİRLİĞİ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR’U 5-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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