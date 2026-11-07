Aile huzurunun anahtarları paylaşıldı: İnegöl'de 'mutlu ve huzurlu aile' semineri

etkinlikte yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş bir aradaydı

İnegöl Belediyesi ile Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğiyle yürütülen Aile Okulu programının altıncı haftasında düzenlenen Mutlu ve Huzurlu Aile semineri Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa İnegöl Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ve Hasan Aydın, AHİD Başkanı Naci Köseoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

seminer içeriği:

Seminer, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konuşmacı Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan, ailede huzur ve mutluluğun şifrelerini dört ayet temelinde ele aldı. Kayan, aile bireyleri arasındaki sağlıklı iletişimin ve birlikte geçirilen zamanın bağları güçlendirmedeki rolüne dikkat çekti; uygulamaya dönük bakışla aile içi ilişkilere dair vurgu yaptı. Salondakilerle yapılan karşılıklı paylaşımlar ve örnekler üzerinden katılımcılara pratik yaklaşımlar aktarıldı.

kapanış ve program takvimi:

Seminer sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Ramazan Kayan'a günün anısına hediye takdim etti. İnegöl Belediyesi ve AHİD iş birliğiyle süren Aile Okulu programının kapanış semineri, 13 Kasım Cuma akşamı 20.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi ve MEDAV Başkanı Tayyip Elçi'nin katılımıyla gerçekleştirilecek Eşlerin Birbirine Karşı Hak ve Sorumlulukları başlıklı oturumla yapılacak.

İNEGÖL BELEDİYESİ VE AHİD İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN AİLE OKULU PROGRAMININ ALTINCI HAFTA SEMİNERİNDE ARAŞTIRMACI YAZAR RAMAZAN KAYAN, "MUTLU VE HUZURLU AİLE" KONUSUYLA İNEGÖLLÜLERLE BULUŞTU.