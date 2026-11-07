Bursa'da ortak çalışma vurgusu: BTSO'ya yoğun ziyaret

BTSO'da sektör temsilcileriyle yoğun görüşme trafiği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kentte faaliyet gösteren iş örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırladı. Ziyaretlerde sanayiden girişimciliğe, lojistikten sağlığa ve kent kültürüne kadar geniş bir gündem masaya yatırıldı. Matlı, 'Bu şehre değer katan herkesle birlikte yürümek, Bursa için birlikte çalışmak istiyoruz. Bursa’ya emek veren herkes, BTSO’yu kendi evi gibi görebilmeli.' ifadelerine yer verdi.

KOBİ'lerin beklentileri:

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp ile yapılan toplantıda Bursa sanayisinin öncelikleri ve üretimde rekabet gücünün artırılmasına yönelik ortak çalışmalar konuşuldu. Görüşmede BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Baylan, Meclis Üyeleri Vedat Bülbül ve Gürcan Gültekin ile Disiplin Kurulu Üyesi Ergin Kaplanbaşoğlu de yer aldı. Katılımcılar, sanayicilerin ihtiyaçlarının doğrudan ele alınmasının politika ve iş birliklerine yol göstereceğini vurguladı.

Kadın ve genç girişimciler:

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Başkanı Zuhal Aslı Saka başkanlığındaki heyet ile yapılan görüşmede, kadınların iş hayatında etkin rolü, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve fırsat eşitliği konuları tartışıldı. Aynı şekilde Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ve Tüm Kalkınma İş İnsanları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) temsilcileriyle yapılan görüşmelerde genç girişimcilerin beklentileri ve yeni iş birliği imkanları ele alındı. TÜGİAD toplantısına TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Melih Sebastien Durmuş ve Bursa Şube Başkanı Kerem Kahveci katıldı.

Hizmet ve lojistik sektörlerinin gündemi:

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Bursa Şube Başkanı Musa Yılmaz gayrimenkul sektörünün mevcut durumu ile emlak danışmanlarının mesleki sorunlarını aktardı. Bursa Kamyon Garajı ve Nakliyeciler Derneği Başkanı Fuat Çelik ve heyeti ise lojistik ve taşımacılık sektörünün karşılaştığı zorlukları gündeme getirdi. Bu görüşmelerde sektörlerin sahadan gelen taleplerinin çözüm odaklı ele alınmasının önemi öne çıktı.

Gönüllülük, kültür ve sağlık:

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ve heyeti, sağlık ve eğitim alanındaki gönüllülük faaliyetlerini anlattı. Bursa Fan Club Başkanı Murat Hoşgör liderliğindeki heyetle yapılan görüşmede kentteki tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konuları ele alındı. Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul ile birlikte yürütülen sağlık sektörü değerlendirmesinde ise özel sağlık kuruluşlarının kent ekonomisine katkısı konuşuldu.

Matlı'nın değerlendirmesi ve önümüzdeki hedefler

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, gelen iyi dilekler ve gösterilen ilgi için teşekkür ederek bu ziyaretleri sektörlerin meselelerini doğrudan muhataplarından dinlemek için bir fırsat olarak nitelendirdi. Matlı, 'Her görüşmede farklı bir sektörün beklentilerini, farklı bir çalışma alanının ihtiyaçlarını ele aldık. Paylaşılan her görüş ve öneri, önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz çalışmalar açısından bizlere yol gösteriyor.' dedi.

Matlı, Bursa'nın ekonomik ve sosyal yapısının farklı aktörlerin katkısıyla şekillendiğini belirterek kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılacağını ifade etti. Ayrıca Bursaspor ile ilgili toplantıda, 'Bursaspor bu şehrin ortak değeri. Hak ettiği yere yeniden ulaşması için iş adamlarından taraftarına kadar şehrin tüm kesimlerinin aynı duyguyla hareket etmesi gerekiyor.' sözlerine yer verildi.

Görüşmelerde ortaya konan talep ve önerilerin öncelikli çalışma alanlarına yansıtılacağı, ilgili kurumlarla sürekli iletişim halinde olunacağı vurgulandı. Matlı’nın tekrarladığı hedef ise nettir: Bursa’ya emek veren herkes, BTSO’yu kendi evi gibi görebilmeli.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, SANAYİDEN GİRİŞİMCİLİĞE, LOJİSTİKTEN SAĞLIĞA VE KENT KÜLTÜRÜNE UZANAN FARKLI ALANLARDA FAALİYET GÖSTEREN İŞ DÜNYASI ÖRGÜTLERİ İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI. BAŞKAN MATLI, “BU ŞEHRE DEĞER KATAN HERKESLE BİRLİKTE YÜRÜMEK, BURSA İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ. BURSA’YA EMEK VEREN HERKES, BTSO’YU KENDİ EVİ GİBİ GÖREBİLMELİ.” DEDİ.