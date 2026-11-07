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Mezitli'ye 1.900 kişilik ilim ve sosyal hizmet kompleksi: Hz. Ebubekir camii

Mezitli'ye 5 bin 500 metrekare alana kurulacak Hz. Ebubekir Camii kompleksi 1.900 kişilik ibadet kapasitesi ile eğitim ve sosyal birimler içerecek.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mezitli'ye 1.900 kişilik ilim ve sosyal hizmet kompleksi: Hz. Ebubekir camii

projenin kapsamı:

Mezitli İlçe Müftülüğü öncülüğünde planlanan Hz. Ebubekir Camii projesi, yalnızca bir ibadet mekânı olmanın ötesine geçen bir kompleks olarak tasarlanıyor. Yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak tesiste, 1.900 kişilik ana ibadet alanı ile birlikte Kur'an kursları, Gençlik Okuma Salonu, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ve çok amaçlı salonun yer alması planlanıyor.

Proje, mimari olarak ibadet ve eğitim mekanlarını aynı çatı altında toplayarak hem toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeyi hem de süreklilik arz eden hizmetler sunmayı hedefliyor. Kompleksin düzeni, farklı yaş ve ihtiyaç gruplarının eş zamanlı olarak kullanabileceği şekilde öngörülüyor.

eğitim ve sosyal hizmet hedefleri:

Mezitli'de hayata geçirilmesi amaçlanan yapı, Müftülük yetkililerinin ifade ettiği üzere bir ilim ve irfan merkezi işlevi görecek. Proje kapsamında açılacak Kur'an kursları ve rehberlik hizmetleriyle, gençlerin ve ailelerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor. Gençlik Okuma Salonu gibi alanlar, düzenli eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler için planlandı.

Mezitli İlçe Müftüsü Recep Çarpar, projenin ilçeye kalıcı bir eser kazandıracağını vurgulayarak hayırseverlere destek çağrısında bulundu ve Tevbe Suresi'nin 18. ayetine atıfta bulundu. Çarpar, eserin yapımında vatandaşların katkılarının önemli olduğunu belirtti.

bağış süreci ve bilgilendirme:

Projenin finansmanı için hayırseverlerin desteği bekleniyor. Bağış yapmak isteyenler için Türkiye Diyanet Vakfı Mezitli Şubesi ile Hz. Ebubekir Cami Yaptırma Derneği adına hesap bilgileri paylaşıldı. Yetkililer, bağış işlemleri öncesinde IBAN ve hesap sahipliği bilgilerinin ilgili kurumlardan teyit edilmesi gerektiğini özellikle belirtti.

Tamamlandığında, Hz. Ebubekir Camii nin Mezitli'nin ibadet hayatına katkı sunmasının yanı sıra eğitim ve sosyal yaşamda da aktif bir merkez olması amaçlanıyor. Müftülük yetkilileri, projenin ilçeye uzun vadeli fayda sağlayacak bir yatırım olduğunu ifade ederek halkı katılıma davet ediyor.

MEZİTLİ İLÇE MÜFTÜSÜ RECEP ÇARPAR, PROJEYE İLİŞKİN AÇIKLAMASINDA HAYIRSEVERLERE DESTEK ÇAĞRISINDA...

MEZİTLİ İLÇE MÜFTÜSÜ RECEP ÇARPAR, PROJEYE İLİŞKİN AÇIKLAMASINDA HAYIRSEVERLERE DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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