Yenişehir ve FushKosov arasında kültür odaklı kardeş şehir anlaşması

Yenişehir Belediyesi, uluslararası ilişkilerini güçlendirme amacıyla Kosova'nın FushKosov Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik teklifi Belediye Meclisi'ne taşıdı. Yapılan oylamada kararın oy birliğiyle kabul edilmesiyle iki kent arasındaki resmi iş birliğinin yolu açıldı.

Hedeflenen iş birliği alanları:

Alınan karar doğrultusunda kentler arasında kültür, eğitim, turizm ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak projeler yürütülmesi hedefleniyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel konuyla ilgili olarak, "Balkanlar, ortak tarihimizin ve kültürel mirasımızın önemli bir parçası. Kosova ile geçmişten bugüne uzanan güçlü gönül bağlarımız var. Belediye Meclisimizde oy birliğiyle aldığımız kardeş şehir kararıyla bu bağları daha da güçlendireceğiz. FushKosov ile kültür, eğitim, turizm ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Karara destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Beklenen etkiler:

Meclis kararı, iki kent arasında resmi diyalog ve proje geliştirme süreçlerinin başlaması için adım niteliği taşıyor. Kararın uygulanmasıyla bölgesel kültürel bağların güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ İLE KOSOVA’NIN FUSHKOSOV BELEDİYESİ ARASINDA KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI, YENİŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.