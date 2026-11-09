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Yurt personeline yangın eğitimi: Mükrime Hatun Yurdu'nda ekipman kullanımı anlatıldı

Eskişehir'de Mükrime Hatun Yurdu personeline İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın sırasında alınacak önlemler, tahliye ve ekipman kullanımı eğitimi verildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yurt personeline yangın eğitimi: Mükrime Hatun Yurdu'nda ekipman kullanımı anlatıldı

Yurt personeline yangın eğitimi: Mükrime Hatun Yurdu'nda ekipman kullanımı anlatıldı

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Mükrime Hatun Yurdu personeline, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın eğitimi verildi. Eğitim, yurt çalışanlarının muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla düzenlendi.

eğitimin kapsamı:

Eğitim kapsamında personele yangın anında alınması gereken önlemler, tahliye süreçleri ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Görev ve sorumlulukların netleştirilmesi ile risklerin azaltılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

amaç ve sürdürülen faaliyetler:

Bu eğitim, yurt personelinin olası bir yangın durumunda daha bilinçli ve koordineli hareket etmesini amaçlıyor. Eskişehir genelinde benzer eğitim faaliyetlerinin sürdüğü belirtilirken, kurum içinde güvenlik farkındalığının artırılmasının önemi vurgulandı.

ESKİŞEHİR&#039;DE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI&#039;NA (GSB) BAĞLI MÜKRİME HATUN YURDU PERSONELİNE, İTFAİYE...

ESKİŞEHİR'DE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA (GSB) BAĞLI MÜKRİME HATUN YURDU PERSONELİNE, İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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