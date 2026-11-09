Bilecik'te Karasu isale hattında yeniden patlak: üst kotlarda su kesintileri

Bilecik'te su kesintisi tekrarlandı:

7 Kasım günü başlayan sorun, Karasu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen patlakla gündeme geldi. İlk arızanın ardından Beşiktaş, Pelitözü ve Bahçelievler mahallelerinin üst kotlarında yaşayanlar yaklaşık iki gün süreyle suya erişemedi. Bugün sabaha karşı suyun gelmesinin ardından hattın aynı noktasında yeniden bir patlak oluştu.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalle sakinleri, tekrarlayan arızanın günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ve onarım sürecindeki gecikmelerden şikayetçi olduklarını belirtti. Vatandaşlar, özellikle üst kotlardaki su kesintilerinin tekrarlanmaması için kalıcı çözüm talep ediyor.

belediyeden açıklama:

"Karasu Ana İsale Hattı’nda aynı noktada yeniden meydana gelen arızanın ardından Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği ekipleri tarafından onarım çalışmaları sürdürülmektedir. Bilecik Belediyesi ekiplerimiz de çalışmalara kesintisiz destek vererek sürecin en kısa sürede tamamlanması için sahada görev yapmaktadır. Arıza nedeniyle Beşiktaş, Pelitözü ve Bahçelievler Mahallelerimizin üst kotlarında su kesintisi yaşanması beklenmektedir. Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından su iletimi yeniden sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunar, anlayışları için teşekkür ederiz" denildi.

BİLECİK YİNE SUSUZ KALDI