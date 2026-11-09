Kırıkkale Kent Lokantası 9-14 Kasım menüsünü açıkladı: dört çeşit 100 lira

kent lokantası haftalık menüsünü duyurdu:

Kırıkkale Belediyesi tarafından hizmet veren Kent Lokantası, 9-14 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık menüsünü açıkladı. Vatandaşlara her gün dört çeşit yemek sunulacak şekilde hazırlanan liste, uygun fiyat politikasını koruyor.

gün gün menü:

Pazartesi: çorba, Analı Kızlı köfte, erişte ve meyve.

Salı: çorba, taze germeç, pilav ve yoğurt.

Çarşamba: çorba, kuru fasulye, pilav ve salata.

Perşembe: çorba, fırın but, pilav ve yoğurt.

Cuma: çorba, kabak, yoğurt ve tatlı.

Cumartesi: çorba, İzmir köfte, pilav ve yoğurt.

fiyat ve hizmet bilgisi:

Kent Lokantası'nda sunulan dört çeşit yemeğin fiyatı 100 lira olarak uygulanmaya devam ediyor. Hizmeti Kırıkkale Belediyesi sağlıyor; menü haftalık olarak ilan edilerek vatandaşların uygun fiyatla beslenmesine imkan tanınıyor.

KIRIKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN HİZMET VEREN KENT LOKANTASI'NIN HAFTALIK MENÜSÜ AÇIKLANDI