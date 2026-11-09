Kırıkkale Kent Lokantası 9-14 Kasım menüsünü açıkladı: dört çeşit 100 lira

kent lokantası haftalık menüsünü duyurdu:
Kırıkkale Belediyesi tarafından hizmet veren Kent Lokantası, 9-14 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık menüsünü açıkladı. Vatandaşlara her gün dört çeşit yemek sunulacak şekilde hazırlanan liste, uygun fiyat politikasını koruyor.
gün gün menü:
Pazartesi: çorba, Analı Kızlı köfte, erişte ve meyve.
Salı: çorba, taze germeç, pilav ve yoğurt.
Çarşamba: çorba, kuru fasulye, pilav ve salata.
Perşembe: çorba, fırın but, pilav ve yoğurt.
Cuma: çorba, kabak, yoğurt ve tatlı.
Cumartesi: çorba, İzmir köfte, pilav ve yoğurt.
fiyat ve hizmet bilgisi:
Kent Lokantası'nda sunulan dört çeşit yemeğin fiyatı 100 lira olarak uygulanmaya devam ediyor. Hizmeti Kırıkkale Belediyesi sağlıyor; menü haftalık olarak ilan edilerek vatandaşların uygun fiyatla beslenmesine imkan tanınıyor.
KIRIKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN HİZMET VEREN KENT LOKANTASI'NIN HAFTALIK MENÜSÜ AÇIKLANDI
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