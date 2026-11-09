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Kırıkkale Kent Lokantası 9-14 Kasım menüsünü açıkladı: dört çeşit 100 lira

Kırıkkale Belediyesi'nin Kent Lokantası, 9-14 Kasım haftası menüsünü duyurdu; her gün dört çeşit yemek sunulacak ve fiyatı 100 lira olarak uygulanacak.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırıkkale Kent Lokantası 9-14 Kasım menüsünü açıkladı: dört çeşit 100 lira

kent lokantası haftalık menüsünü duyurdu:

Kırıkkale Belediyesi tarafından hizmet veren Kent Lokantası, 9-14 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık menüsünü açıkladı. Vatandaşlara her gün dört çeşit yemek sunulacak şekilde hazırlanan liste, uygun fiyat politikasını koruyor.

gün gün menü:

Pazartesi: çorba, Analı Kızlı köfte, erişte ve meyve.

Salı: çorba, taze germeç, pilav ve yoğurt.

Çarşamba: çorba, kuru fasulye, pilav ve salata.

Perşembe: çorba, fırın but, pilav ve yoğurt.

Cuma: çorba, kabak, yoğurt ve tatlı.

Cumartesi: çorba, İzmir köfte, pilav ve yoğurt.

fiyat ve hizmet bilgisi:

Kent Lokantası'nda sunulan dört çeşit yemeğin fiyatı 100 lira olarak uygulanmaya devam ediyor. Hizmeti Kırıkkale Belediyesi sağlıyor; menü haftalık olarak ilan edilerek vatandaşların uygun fiyatla beslenmesine imkan tanınıyor.

KIRIKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN HİZMET VEREN KENT LOKANTASI&#039;NIN HAFTALIK MENÜSÜ AÇIKLANDI

KIRIKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN HİZMET VEREN KENT LOKANTASI'NIN HAFTALIK MENÜSÜ AÇIKLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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