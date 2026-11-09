Eskişehir'de iklim için ortak akıl adası: a.d.a açıldı

Eskişehir Kentpark'ta yeni bir buluşma noktası

Akıskalıoğlu ailesinin desteğiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentpark'ta hayata geçirilen a.d.a İyi Yaşam İçin Ortak Üretim ve İnovasyon Merkezi düzenlenen törenle kapılarını açtı. Merkez, Porsuk Çayı kıyısındaki konumuyla kent yaşamına yeni bir sosyal ve çevresel odak kazandırmayı hedefliyor.

a.d.a'nın vizyonu ve hedefleri:

a.d.a; doğayla uyumlu yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak akıl ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan çok katmanlı bir merkez olarak tasarlandı. Mekânda ayrıca küçük yaşlardan itibaren sürdürülebilirlik bilinci kazandırmayı hedefleyen Ekolojik Çocuk Evi de yer alacak. Açılışta gösterilen tanıtım filminde merkezin kuruluş amacı, vizyonu ve kent yaşamına sunacağı katkılar detaylı şekilde paylaşıldı.

açılış konuşmaları ve merkezi sahiplenme çağrısı:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce açılış konuşmasında a.d.a'nın ortaya çıkış sürecine ve yerel yönetimlerin iklim odaklı rolüne vurgu yaptı. Başkan Ünlüce, projenin başlangıçta bir kütüphane fikri olarak doğduğunu, sonra kapsamının genişleyerek bir İklim Adası ve sosyal inovasyon merkezine dönüştüğünü anlattı. Ünlüce, proje kapsamında belediyeden dört, dışarıdan iki olmak üzere oluşturulan altı kişilik İklim Çalışma Grubu'nun Oxford Üniversitesi'nde aldığı eğitimlerle çalışmalara başladığını belirtti ve kurum içinde yaklaşık 6 bin belediye çalışanının dönüşümün parçası olması için eğitimlerin sürdüğünü aktardı.

Başkan Ünlüce açılışta, a.d.a'nın Porsuk üzerindeki konumuna dikkat çekerek katılımcılara "a.d.a sizi çağırıyor. Gelin, a.d.a’da hep beraber şikâyet etmek yerine çözüm üretelim." çağrısında bulundu.

Ulusal ve uluslararası desteğin bir araya geldiği tören

Törene katılan konuklar arasında TAKK Kurucusu Pınar Akıskalıoğlu, Dr. Roberta Boscolo (Dünya Meteoroloji Örgütü İklim ve Enerji Birimi), Profesör Sir David King (İklim Krizi Danışma Grubu Kurucusu) ve sunucu Simge Fıstıkoğlu yer aldı. Açılışta yapılan konuşmalar, a.d.a'nın yerel düzeyde hayata geçirilmiş bir iklim girişimi olarak hem kent için bir model hem de uluslararası örnek teşkil etme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Pınar Akıskalıoğlu merkez için "bir mekânın değil, bir fikrin açılışını" gerçekleştirdiklerini belirterek a.d.a'nın ortak vizyonla büyüyeceğini ve herkesin katkısıyla şekilleneceğini söyledi; "Burası size emanet." diyerek kentlileri merkeze sahip çıkmaya davet etti.

Dr. Roberta Boscolo konuşmasında iklim değişikliğinin küresel etkilerine ve şehirlerin sorumluluklarına dikkat çekerken, Profesör Sir David King ise a.d.a'yı gelecekte oluşabilecek küresel risklere karşı yerel düzeyde atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi. King, Eskişehir’in iklim konusunda harekete geçen ve cesur kararlar alabilen bir kent olduğuna vurgu yaptı.

Simge Fıstıkoğlu ise günlük hayatta atılacak küçük adımların önemine değinerek atık ayrıştırma, su ve enerji tasarrufu, yürümeyi tercih etme gibi alışkanlıkların uzun vadede büyük dönüşümlere katkı sağlayacağını ifade etti ve Ekolojik Çocuk Evi'nin bu bilinç oluşumunda kritik rol oynayacağını belirtti.

Etkinlikler, film gösterimi ve zaman kapsülü töreni:

Açılış kapsamında TAKK katkılarıyla hazırlanan Porsuk Belgeseli'nin fragmanı davetlilerle paylaşıldı. Protokol üyeleri merkez içindeki çalışma ve etkinlik alanlarını gezerek planlanan programlar hakkında bilgi aldı. Etkinliğin en anlamlı anlarından biri Ekolojik Çocuk Evi alanına bırakılan zaman kapsülü töreniydi; törene Başkan Ünlüce, Pınar Akıskalıoğlu, Profesör Sir David King, Dr. Roberta Boscolo ve İklim Çalışma Grubu üyeleri katıldı. Zaman kapsülü, gelecek nesillere yönelik umut, ortak değerler ve sürdürülebilir dünyanın simgesi olarak tanımlandı.

Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, YENİ Parti İl Başkanı Talat Yalaz, Ali İhsan Akıskalıoğlu, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merkez, kentte iklim odaklı çalışmalar için hem fiziksel bir alan hem de ortak üretim ve inovasyon platformu olarak hizmet vermeyi vaat ediyor.

AKISKALIOĞLU AİLESİNİN DESTEKLERİYLE ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KENTPARK’TA HAYATA GEÇİRİLEN A.D.A İYİ YAŞAM İÇİN ORTAK ÜRETİM VE İNOVASYON MERKEZİ DÜZENLENEN TÖRENLE KAPILARINI AÇTI.