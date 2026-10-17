Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Little Miss and Little Mister United World' iddialarına suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iddialar üzerine hukuki işlem başlattı

Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenleneceği öne sürülen Little Miss and Little Mister United World adlı güzellik yarışması iddiaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda yer alan haberler üzerine resmî açıklama yaparak konu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında öne çıkan noktalar:

Açıklamada, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılmasının ve yaşlarına uygun olmayan estetik kalıplara sokulmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Metinde şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez.”

Bakanlık, çocukları ticari birer unsur hâline getiren bu tür organizasyonların çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesi ile bağdaşmadığını belirtti.

İnceleme süreci ve alınacak tedbirler:

Açıklamada ayrıca ilgili birimlerce inceleme başlatıldığı ve çocukların bedensel, zihinsel ile psikososyal gelişimini korumanın temel sorumluluk olduğu belirtildi. Metinde devamla, “Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama, çocukların katıldığı etkinliklerde etik sınırların ve yasal çerçevenin sorgulanmasına yol açarken, bakanlığın süreci yakından takip edeceği ve gerektiğinde müdahalede bulunacağı mesajını güçlendirdi.

ANTALYA’DA 4-13 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN KATILIMIYLA ‘LİTTLE MİSS AND LİTTLE MİSTER UNİTED WORLD’ ADLI BİR GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLENECEĞİNE DAİR İDDİALAR ÜZERİNE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU.