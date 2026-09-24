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Aile yapısını güçlendirme gündemiyle valilikte koordinasyon toplantısı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda nüfus verileri, hane yapısı ve kurumlar arası iş birliği gündeme geldi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:49

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aile yapısını güçlendirme gündemiyle valilikte koordinasyon toplantısı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İlk Koordinasyon Toplantısı'nda, ilin aile yapısına ilişkin güncel veriler üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar konuşuldu.

ele alınan veriler ve değerlendirmeler:

Toplantıda nüfus ve aile yapısına ilişkin mevcut veriler detaylı şekilde ele alındı. İldeki hane yapısı, özellikle çocuklu hanelerin durumu ve aile yapısında gözlenen değişimler değerlendirilerek, bunların sosyal politika ve hizmetlere yansımaları tartışıldı. Katılımcılar, aile içi dinamiklerin izlenmesi ve ihtiyaca yönelik veri tabanlarının etkin kullanımının önemine vurgu yaptı.

kurumlar arası iş birliği ve destek odakları:

Toplantının ikinci bölümünde kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları öne çıktı. Ailelerin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan desteklenmesine yönelik mevcut faaliyetler gözden geçirildi ve ihtiyaçlara yönelik çalışma alanları belirlendi. Katılımcılar, hizmetlerin koordineli yürütülmesi ve kaynakların etkin kullanımının ailelerin karşılaştığı sorunların çözümünde belirleyici olacağı üzerinde durdu.

Görüşmeler sırasında öncelikli destek alanları ve iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapılarak, aileyi güçlendirmeye yönelik bütüncül yaklaşımların benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

BAYBURT’TA AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ TOPLANTISI YAPILDI

BAYBURT’TA AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ TOPLANTISI YAPILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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