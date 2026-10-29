Pendik sahilinde müzikle cumhuriyet coşkusu Murat Dalkılıç sahnede

Pendik sahilinde cumhuriyet coşkusu Murat Dalkılıç konseri

Pendik Sahil Meydanı, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü anmak için düzenlenen konserde akşamı müzik ve coşkuyla doldurdu. Etkinlik, Pendik Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi ve farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaş meydanda yerini aldı.

Sanatçı performansı ve seyirci etkileşimi:

Konserin ana sahnesinde yer alan Murat Dalkılıç, repertuvarındaki sevilen şarkılarını Pendikliler için seslendirdi. Sahne performansı izleyicilerden yoğun alkış aldı; katılımcıların şarkılara eşlik etmesiyle ortaya renkli ve canlı görüntüler çıktı. Sanatçının sahnedeki enerjisi, meydandaki birliktelik duygusunu güçlendirdi.

Etkinlik organizasyonu ve kapanış:

Konsere ilgi gösteren vatandaşlar etkinlik için Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve organizasyonu üstlenen Pendik Belediyesi'ne teşekkür etti. Kutlamada, Cumhuriyet Bayramı'nın ortak heyecanı müzikle buluştu ve 29 Ekim coşkusu hep birlikte yaşandı.

Etkinliğin görsel kaydı da unutulmadı; konser alanı dron ile görüntülendi ve meydanın doluluğu bu kayıtlarda geniş açıyla yansıtıldı. Yoğun ilgi gören program, Dalkılıç'ın şarkıları ve izleyicilerin alkışları eşliğinde sona erdi.

CUMHURİYET’İN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA PENDİK SAHİL MEYDANI’NDA DÜZENLENEN KONSERDE SAHNE ALAN MURAT DALKILIÇ, SEVİLEN ŞARKILARIYLA VATANDAŞLARA COŞKULU BİR AKŞAM YAŞATTI.