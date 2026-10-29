Dolar 49,8850 +0,16%
Euro 55,7791 +0,36%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.468,76 -0,45%
EUR/USD 1,1179 +0,20%
Brent Petrol 111,54 -0,09%
--°

Şiddetli sağanak yaşamı sekteye uğrattı: Tekirdağ'da sokaklar göle döndü

Tekirdağ Süleymanpaşa’da şiddetli sağanak Değirmenaltı Mahallesi'nde Çay ve Ataç sokakları suyla kapladı; Meteoroloji yağışın cuma akşamına kadar süreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Şiddetli sağanak yaşamı sekteye uğrattı: Tekirdağ'da sokaklar göle döndü

olay yerinden gözlemler:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşam üzerine doğru yoğunlaştı ve günlük yaşamı etkiledi. Bölgeden gelen fotoğraf ve görüntülerde cadde ve sokaklardaki su birikintileri dikkat çekti; birçok yol yer yer suyla kaplandı.

etkilenen sokaklar:

Değirmenaltı Mahallesi’nde özellikle Çay Sokak ve Ataç Sokakta yağmur sularının birikmesi sonucu yolların adeta göle döndüğü görüldü. Sokaklardaki su seviyesi bazı noktalarda yaygın birikintilere yol açarken, araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı.

meteoroloji ve uyarılar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için yapılan yağış uyarısı sürerken, bölgede ölçülen hava sıcaklığı 13 derece olarak kaydedildi. Kurumdan gelen bilgiye göre sağanak yağışın cuma akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle su birikintilerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu, cadde sular altında kaldı

Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu, cadde sular altında kaldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ’da sağanak hayatı aksattı: sokaklar suyla doldu
images

Kahramanmaraş'ta akşam yağmuru alt bölgeleri suya boğdu
images

Hisarcık’ta metruk çatı ve kiremitlere yönelik güvenlik seferberliği
images

Boyabat'ta 29 Ekim fener alayı iptal edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lefkoşa'da 29 ekim coşkusu: büyükelçilikte ortak bayram vurgusu

Gürün'de yağış sonrası kontrolden çıkan patates kamyonu üç kişiyi yaraladı

Kuşadası’nda kırmızı-beyaz buluşma: 250 metrelik bayrakla gelen Cumhuriyet coşkusu

Atakule, cumhuriyet'in 103. yılında Mustafa Kemal Atatürk görseli ve bayrakla aydınlandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek