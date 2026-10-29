Şiddetli sağanak yaşamı sekteye uğrattı: Tekirdağ'da sokaklar göle döndü

olay yerinden gözlemler:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşam üzerine doğru yoğunlaştı ve günlük yaşamı etkiledi. Bölgeden gelen fotoğraf ve görüntülerde cadde ve sokaklardaki su birikintileri dikkat çekti; birçok yol yer yer suyla kaplandı.

etkilenen sokaklar:

Değirmenaltı Mahallesi’nde özellikle Çay Sokak ve Ataç Sokakta yağmur sularının birikmesi sonucu yolların adeta göle döndüğü görüldü. Sokaklardaki su seviyesi bazı noktalarda yaygın birikintilere yol açarken, araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı.

meteoroloji ve uyarılar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için yapılan yağış uyarısı sürerken, bölgede ölçülen hava sıcaklığı 13 derece olarak kaydedildi. Kurumdan gelen bilgiye göre sağanak yağışın cuma akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle su birikintilerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu, cadde sular altında kaldı