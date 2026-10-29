Büyükçekmece’de 103 yıllık cumhuriyet mirası mecliste anıldı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi’nde özel bir oturum gerçekleştirdi. Toplantıda belediye başkan vekili ile siyasi grup temsilcileri, tarihçi-yazar ve öğrenciler konuşarak Cumhuriyetin kuruluş ruhunu ve ulusal egemenliğin önemini vurguladı.

oturumda yapılan konuşmalar:

Oturumda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Cumhuriyetin kuruluşunda milletin iradesine ve verilen fedakârlıklara dikkat çekti. Çebi, konuşmasında müzenin anlamına işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada, Büyükçekmece’de, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının birebir örneği olarak inşa edilen Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzemizde, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız. Bundan 103 yıl önce bu topraklarda yaşayan insanlar, tarihin en zorlu dönemlerinden birini yaşadı. Büyük kayıplar verildi, ağır bedeller ödendi, tarifsiz fedakârlıklar yapıldı. Ancak milletimiz, bütün bu zorluklara rağmen bağımsızlığından vazgeçmedi. Kendi geleceğini kendi elleriyle kurma iradesinden asla geri dönmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin inanç ve kararlılığıyla yürütülen Millî Mücadele, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandı. O gün yalnızca yeni bir yönetim biçimi kurulmadı; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, halkın kendi geleceğini belirlediği yeni bir dönemin kapıları açıldı. Cumhuriyet, hiçbir gücün iradesine boyun eğmeden, geleceğini özgürce belirleme hakkıdır. Bugün içinde bulunduğumuz bu müze de bize o büyük iradeyi hatırlatıyor. Burada gördüğümüz, yalnızca Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının bir örneği değil; bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, millet iradesinin ve ortak geleceğe duyulan inancın simgesidir. Çünkü Cumhuriyet, yalnızca geçmişte kazanılmış bir zafer değil, her kuşağın korumak, geliştirmek ve geleceğe taşımakla sorumlu olduğu büyük bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi yalnızca bayramlarda anmakla sınırlı değildir. Cumhuriyet, geçmişimizin gururu, bugünümüzün güvencesi ve geleceğimizin en kıymetli emanetidir. Bizler de Atatürk’ün açtığı yolda, Cumhuriyetimizin temel değerlerinden güç alarak bu emaneti gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."

Ayrıca oturumda, Yeni Parti Grubu adına Murat Erçağ ve AK Parti ve Cumhur İttifakı adına Mustafa Yazıcı günün anlamı üzerine konuşmalar yaptı. Tarihçi-Yazar Sacide Bolcan ise cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatarak dinleyicilere tarihsel perspektif sundu.

gençlerin katkısı:

Buluşma, yalnızca siyasi açıklamalardan ibaret kalmadı; Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Meclisi ile örgün eğitim öğrencileri müzenin sahnesinde şiir dinletisi gerçekleştirdi. Öğrenciler, cumhuriyetin, bağımsızlığın ve özgürlüğün önemini vurgulayan dizeleriyle 29 Ekim’in anlamını dile getirdi ve törende duygulu anlar yaşandı.

Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi gibi tarihi mekanlarda düzenlenen bu tür oturumlar, cumhuriyetin kuruluş değerlerinin hem siyaset hem de toplum nezdinde yeniden hatırlanmasına katkı sağlıyor. Büyükçekmece’deki özel meclis oturumu, hem konuşmalarla hem de gençlerin katılımıyla Cumhuriyetin mirasının kuşaklar arası paylaşımını simgelemiş oldu.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE MECLİSİ'NDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÖZEL OTURUM GERÇEKLEŞTİ.