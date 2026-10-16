Aile yılı kapsamında Elazığ'da kadının ailedeki yeri konuşuldu

Elazığ Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gerçekleştirildi

Aile Yılı çerçevesinde Elazığ Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen eğitimde kadının aile içindeki yeri ve ailenin güçlendirilmesine yönelik yaklaşımlar ele alındı. Eğitim, öğretmenler ve kursiyerlerin katılımıyla tamamlandı.

eğitimin amacı ve içeriği:

Eğitimde, aile kurumunun korunması, aile içindeki sorumlulukların daha iyi anlaşılması ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Sunum ve bilgilendirmeler katılımcılara aile yapısının önemi ve kadının bu yapıda üstlendiği rol hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

katılımcılar ve tamamlanan etkinlik:

Programı veren Mevlüde Uçar, öğretmenler ile kursiyerlere yönelik açıklamalarda bulunarak konunun başlıca unsurlarını paylaştı. Eğitim, Elazığ Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi ve katılımcıların aile bilincini güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak tamamlandı.

ELAZIĞ’DA KADININ AİLEDEKİ ROLÜ EĞİTİMİ