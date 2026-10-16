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Kahta'da öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor

Kahta'da 14-15 Ekim 2026'de düzenlenen eğitimlerde öğrenciler güvenli okul yolu, servis ve emniyet kemeri konularında bilgilendirildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kahta'da öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor

Kahta'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, trafikte güvenlik bilincini artırmak amacıyla okullarda düzenlenen eğitimler ile öğrencilerin trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazanmaları hedeflendi. Eğitimler, ilçedeki gençlerin günlük yaşamlarında daha güvenli davranışlar geliştirmesine odaklandı.

Eğitimin kapsamı:

14-15 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen programlarda Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri görev aldı. Eğitimlerde öğrencilere trafik kurallarına uyulmasının önemi, güvenli okul yolu, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk ile emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verildi. Ayrıca programda trafik ile çevre ilişkisine de değinilerek, öğrencilerin bu konuları günlük yaşantılarına taşımasının önemi vurgulandı.

Sürdürülebilir bilinçlendirme hedefi:

Yetkililer, geleceğin teminatı olan çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek benzer eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Yapılan çalışmaların amaçlarından biri de okul dönemlerinde ve okul yollarında risklerin azaltılması ve öğrencilerin güvenli davranışları alışkanlık haline getirmesidir.

Bu tür yerel eğitim girişimleri, öğrencilerin trafik kurallarını içselleştirmesine katkı sağlarken, toplum genelinde trafik güvenliği farkındalığını artırmayı da hedefliyor. Kahta'daki uygulamanın düzenli tekrarlarla pekiştirilmesi, öğrenilen bilgilerin günlük hayatta kalıcı olmasına yardımcı olacaktır.

KAHTA&#039;DA ÖĞRENCİLERE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

KAHTA'DA ÖĞRENCİLERE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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