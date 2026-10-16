Okul koridorlarında hazırlık: lise öğrencilerine kapsamlı afet farkındalığı eğitimi

Elazığ AFAD'tan lise öğrencilerine uygulamalı afet eğitimi

Elazığ AFAD ekipleri tarafından 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde katılımcılara afet türleri ve özellikle deprem sırasında alınması gereken temel önlemler hakkında teorik bilgiler aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Teorik bilgilendirmede binalarda güvenli alanların belirlenmesi, sarsıntı anında korunma pozisyonları, acil durum çantası hazırlığı ve iletişim kuralları gibi konular ele alındı. AFAD ekipleri, öğretmen ve öğrencilerle olası senaryolar üzerinden tartışmalar yaparak dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

Tatbikat ve uygulama:

Teorik kısmın ardından deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında koridorların güvenli tahliyesi, toplanma alanına yönlendirme ve öğretmenlerin organizasyonundaki rol dağılımı uygulamalı olarak gösterildi; öğrenciler ve öğretmenler senaryolara aktif katılım sağladı.

Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda düzenlenen eğitim ve tatbikatla, okulda afet bilincinin artırılması, doğru davranış alışkanlıklarının kazandırılması ve acil durumlara hazırlık düzeyinin geliştirilmesi amaçlandı.

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ