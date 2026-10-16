Mesleki eğitimde değer ve gayret vurgusu: Mustafa Yılmaz Tavşanlı'da okulla buluştu

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saha buluşması

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitim çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Tavşanlı ilçesindeki mesleki eğitim kurumlarını ziyaret etti. Program kapsamında ilk durak olarak Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu; Yılmaz, okulun öğretmenler odasında eğitim kadrosu ile bir araya gelerek yeni eğitim anlayışına dair görüşlerini paylaştı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve değer odaklı eğitim:

Toplantıda Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin merkezine değer, erdem ve eylem odaklı bir eğitim yaklaşımının yerleştirilmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, millî ve manevi değerlerin öğrencilerin eğitim süreçlerinde aktif biçimde yaşatılmasının önemine dikkat çekti ve bu yaklaşımın okullarda pratiğe dönüştürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Öğrencilerle sohbet ve başarı reçetesi:

Bünyesindeki Mesleki Ortaokulu da gezen İl Millî Eğitim Müdürü, sınıflarda öğrencilerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbette vatan, bayrak, ezan ve aile sevgisinin mukaddesiyeti üzerinde duran Yılmaz, gençlere sıkça tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerle buluşmasında öne çıkan mesaj ise netti: "Başarı, inanmak ve gayret göstermekle mümkündür". Yılmaz, gerçek başarının inanmak, azimle gayret göstermek ve verilen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmekle sağlanacağını ifade etti.

Ziyarette Yılmaz'a İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı ve Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Boğa eşlik etti. Program, eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırıldı.

KÜTAHYA MİLLÎ EĞİTİMİNDEN TAVŞANLI’YA ZİYARET