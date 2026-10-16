Dolar 49,5237 +0,11%
Euro 55,7396 +0,38%
Bist 11.763,91 -2,54%
Altın Gram 6.672,05 +0,49%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Mesleki eğitimde değer ve gayret vurgusu: Mustafa Yılmaz Tavşanlı'da okulla buluştu

Mustafa Yılmaz, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve değer odaklı eğitimi, inanma ve gayretin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mesleki eğitimde değer ve gayret vurgusu: Mustafa Yılmaz Tavşanlı'da okulla buluştu

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saha buluşması

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitim çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Tavşanlı ilçesindeki mesleki eğitim kurumlarını ziyaret etti. Program kapsamında ilk durak olarak Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu; Yılmaz, okulun öğretmenler odasında eğitim kadrosu ile bir araya gelerek yeni eğitim anlayışına dair görüşlerini paylaştı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve değer odaklı eğitim:

Toplantıda Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin merkezine değer, erdem ve eylem odaklı bir eğitim yaklaşımının yerleştirilmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, millî ve manevi değerlerin öğrencilerin eğitim süreçlerinde aktif biçimde yaşatılmasının önemine dikkat çekti ve bu yaklaşımın okullarda pratiğe dönüştürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Öğrencilerle sohbet ve başarı reçetesi:

Bünyesindeki Mesleki Ortaokulu da gezen İl Millî Eğitim Müdürü, sınıflarda öğrencilerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbette vatan, bayrak, ezan ve aile sevgisinin mukaddesiyeti üzerinde duran Yılmaz, gençlere sıkça tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerle buluşmasında öne çıkan mesaj ise netti: "Başarı, inanmak ve gayret göstermekle mümkündür". Yılmaz, gerçek başarının inanmak, azimle gayret göstermek ve verilen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmekle sağlanacağını ifade etti.

Ziyarette Yılmaz'a İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı ve Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Boğa eşlik etti. Program, eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırıldı.

KÜTAHYA MİLLÎ EĞİTİMİNDEN TAVŞANLI’YA ZİYARET

KÜTAHYA MİLLÎ EĞİTİMİNDEN TAVŞANLI’YA ZİYARET

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Egekent Karaman’da 220 çocuğa hizmet verecek gelişim merkezi açıldı
images

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin su ve enerji performansı dünya listelerinde...
images

Okulda uygulanan tatbikatla öğrencilere afet bilinci kazandırıldı
images

Kahta'da öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nilüfer'de İhsan Üren anısına düzenlenen şiir ödülünü Emin Kaya kazandı

Muş ovasında lahana hasadı başladı, 165 milyon liralık katkı hedefleniyor

Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü: Kartalkaya ve yaylalar karla kaplandı

Diyarbakır'da minikler dengbêj, tiyatro ve tarihi mekanlarla kent kültürünü keşfetti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı