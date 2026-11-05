Dolar 50,0439 +0,04%
Euro 56,3105 +0,11%
Bist 11.443,05 -0,31%
Altın Gram 6.655,89 +1,57%
EUR/USD 1,1231 -0,03%
Brent Petrol 96,19 +1,66%
--°

Aileler uyarıldı: çocukları dijital karanlıktan korumanın yöntemleri

Tekirdağ İl Emniyeti, 'nihilist şiddet içeren aşırıcılık' seminerinde ebeveynleri dijital zararlı içerikler, erken tespit ve iletişim konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Aileler uyarıldı: çocukları dijital karanlıktan korumanın yöntemleri

tekirdağ emniyetinden ailelere yönelik farkındalık programı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, personel ve ailelerine yönelik düzenlediği programla çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği riskler konusunda uyarıda bulundu. Program, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı başkanlığında; emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet personeli ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

programda öne çıkan konular:

Toplantının ana başlıklarından biri, Nihilist Şiddet İçeren Aşırıcılık olarak belirlendi. Uzman personelin verdiği sunumlarda, dijital platformlarda karşılaşılabilecek zararlı içerikler, şiddet içerikli aşırılıkçı akımların tanınması ve çocukların davranışlarındaki muhtemel değişimlerin erken tespiti üzerinde duruldu. Sunumlardan elde edilen bilgiler, ebeveynlerin riskleri fark etmesi ve gerektiğinde müdahale etmesi için pratik öneriler içeriyordu.

Program süresince çocuklar için eş zamanlı etkinlikler düzenlendi; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri minikler için resim etkinliğinde görev alarak onların sanatla vakit geçirmesine katkı sağladı. Bu düzenleme sayesinde ebeveynler, uzmanların sunumlarını takip ederken çocuklar güvenli bir etkinlik ortamında meşgul edildi.

ailelerin sorumlulukları ve koruyucu yaklaşımlar:

Emniyet yetkilileri, çocukların yalnızca teknik güvenlik önlemleriyle değil; aile içi iletişim, doğru yönlendirme ve bilinçli ebeveynlik ile de korunabileceğini vurguladı. Sunumlarda ebeveyn-çocuk iletişiminin güçlendirilmesi, dijital mecralarda bilinçli davranış sergilenmesi ve oluşabilecek risklerin önlenmesi için alınabilecek somut adımlar paylaşıldı.

Programda ayrıca ailelerin çocuklar üzerindeki koruyucu ve rehberlik edici rolünün önemi sıkça tekrarlandı; erken uyarı işaretlerinin tanınması, açık iletişim kanallarının korunması ve gerektiğinde profesyonel destek aramanın teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür farkındalık çalışmalarının toplum genelinde bilinç düzeyini artırmayı hedeflediğini ve çocukların güvenli geleceği ile ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE PERSONEL VE AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN PROGRAMDA, ÇOCUKLARIN...

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE PERSONEL VE AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN PROGRAMDA, ÇOCUKLARIN ŞİDDET İÇERİKLİ AŞIRILIKÇI AKIMLAR VE ZARARLI DİJİTAL İÇERİKLERDEN KORUNMASINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uyuşturucuya karşı sınır: Battalgazi'de 6 bin 50 hap ele geçirildi
images

Hatay'da sağanakta dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
images

Kısa yürüyüşün tehlikeli anı: Şişli'de devrilen ağaç beş kişiyi kıl payı atlattı
images

Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması: göçükten bir kişi sağ kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Selahattin Eyyubi'ne yeni asfaltla daha güvenli ulaşım

Uyuşturucuya karşı sınır: Battalgazi'de 6 bin 50 hap ele geçirildi

Hatay'da sağanakta dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

il emniyet müdürü ve eşi şehit ailesini ziyaret etti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam