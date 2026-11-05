Aileler uyarıldı: çocukları dijital karanlıktan korumanın yöntemleri

tekirdağ emniyetinden ailelere yönelik farkındalık programı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, personel ve ailelerine yönelik düzenlediği programla çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği riskler konusunda uyarıda bulundu. Program, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı başkanlığında; emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet personeli ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

programda öne çıkan konular:

Toplantının ana başlıklarından biri, Nihilist Şiddet İçeren Aşırıcılık olarak belirlendi. Uzman personelin verdiği sunumlarda, dijital platformlarda karşılaşılabilecek zararlı içerikler, şiddet içerikli aşırılıkçı akımların tanınması ve çocukların davranışlarındaki muhtemel değişimlerin erken tespiti üzerinde duruldu. Sunumlardan elde edilen bilgiler, ebeveynlerin riskleri fark etmesi ve gerektiğinde müdahale etmesi için pratik öneriler içeriyordu.

Program süresince çocuklar için eş zamanlı etkinlikler düzenlendi; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri minikler için resim etkinliğinde görev alarak onların sanatla vakit geçirmesine katkı sağladı. Bu düzenleme sayesinde ebeveynler, uzmanların sunumlarını takip ederken çocuklar güvenli bir etkinlik ortamında meşgul edildi.

ailelerin sorumlulukları ve koruyucu yaklaşımlar:

Emniyet yetkilileri, çocukların yalnızca teknik güvenlik önlemleriyle değil; aile içi iletişim, doğru yönlendirme ve bilinçli ebeveynlik ile de korunabileceğini vurguladı. Sunumlarda ebeveyn-çocuk iletişiminin güçlendirilmesi, dijital mecralarda bilinçli davranış sergilenmesi ve oluşabilecek risklerin önlenmesi için alınabilecek somut adımlar paylaşıldı.

Programda ayrıca ailelerin çocuklar üzerindeki koruyucu ve rehberlik edici rolünün önemi sıkça tekrarlandı; erken uyarı işaretlerinin tanınması, açık iletişim kanallarının korunması ve gerektiğinde profesyonel destek aramanın teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür farkındalık çalışmalarının toplum genelinde bilinç düzeyini artırmayı hedeflediğini ve çocukların güvenli geleceği ile ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE PERSONEL VE AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN PROGRAMDA, ÇOCUKLARIN ŞİDDET İÇERİKLİ AŞIRILIKÇI AKIMLAR VE ZARARLI DİJİTAL İÇERİKLERDEN KORUNMASINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME YAPILDI.