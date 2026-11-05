Konya'da Beyşehir ve Hüyük yollarında iki ayrı kaza: üç yaralı

Konya'da iki ayrı kaza:

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam üç kişi yaralandı. Olaylarda yaralananlar hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Yelten mevkiinde ticari taksi devrildi:

Beyşehir-Hüyük kara yolunun 18. kilometresi Yelten mevkii yakınlarında, M.E. idaresindeki ticari taksi sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Bademli Mahallesi önünde otomobil takla attı:

Beyşehir'in Bademli Mahallesi yolunda, Ali Akkanat Kampüsü KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde seyreden otomobil, sürücüsü M.A. yönetimindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle takla atarak devrildi. Kazada sürücü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.M. yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki yaralı da ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

TİCARİ TAKSİ, SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ ARAZİYE DEVRİLDİ.