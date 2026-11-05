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Elazığ'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'da yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini; ani sel ve ulaşım aksamalarına karşı uyarı verildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Elazığ için uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Elazığ il genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağış ve yağmur beklendiği duyuruldu.

ne zaman ve nerede:

Açıklamada yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren başlayacağı, Elazığ il genelinde etkili olabileceği ve yağışların aralıklı şekilde devam edebileceği belirtildi.

beklenen etkiler ve alınması gereken önlemler:

Yetkililer, ani sel, su baskını, dere taşkını ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklerin ortaya çıkabileceğini kaydetti ve vatandaşların gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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