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Bungalov evde çiftin silahlı ölümü üzerine soruşturma

Samsun Kavak'ta Değirmencili Mahallesi'ndeki bungalov evde saat 02.00 civarında yaşanan olayda, Latife Mengüç ve İsmail Yurtseven öldü; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bungalov evde çiftin silahlı ölümü üzerine soruşturma

Olay yeri ve ilk bulgular

Samsun’un Kavak ilçesi Değirmencili Mahallesi'ndeki bir bungalov evte, gece saatlerinde iki kişinin silahla yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, mahalle sakinlerinin duyduğu silah seslerinin ardından gelen ihbarla gün yüzüne çıktı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında, bungalov evde bulunan Latife Mengüç (50)'ün yanına sevgilisi İsmail Yurtseven (38) geldi. İkilinin arasında çıkan tartışmanın ardından, Yurtseven’in Mengüç’e tabancayla ateş ettiği, daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdiği iddia edildi.

İnceleme ve soruşturma:

Silah seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde, her iki şahsın da hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ön incelemelerin ardından, iki kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı ve çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için delil toplanması ve tanık beyanlarının alınması dahil olmak üzere kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Kamuoyuna yönelik ek bilgilendirme, soruşturma ilerledikçe yapılacak resmi açıklamalarla paylaşılacak.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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