Esenler'den lösemili çocuklara umut dolu sanat ziyareti

Esenler Belediyesi'nden moral ziyareti:

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik, çocuklara moral sağlamak ve ailelerine destek olmak amacıyla planlandı; ziyaret hastane ortamına sıcak ve neşeli bir atmosfer taşıdı.

moral timi sahne aldı:

ESEV Moral Timi müzik ve eğlence odaklı bir programla çocuklarla buluştu. Şarkılar, küçük etkinlikler ve interaktif oyunlar sayesinde çocuklar tedavi sürecinin yoğunluğundan uzaklaşıp keyifli anlar yaşadı; ekip üyeleri çocuklarla yakından ilgilenerek bireysel destek sundu.

hediyeler ve umut dolu anlar:

Etkinliğin sonunda dağıtılan hediyeler, yüzlerde tebessüm oluşturdu ve günün anılarını güçlendirdi. Sanat ve dayanışmanın birleştiği bu tür ziyaretlerin hem çocukların moralini yükselttiği hem de ailelere manevi destek sağladığı öne çıktı.

Program, ESEV ile hastane arasındaki iş birliğinin somut bir örneği olarak kayda geçti ve Lösemili Çocuklar Haftası boyunca benzer dayanışma girişimlerinin önemini bir kez daha vurguladı.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA ESENLER BELEDİYESİ SANAT EVİ (ESEV), MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELEREK EĞLENCE DOLU BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ. ÇOCUKLARIN KEYİFLİ ANLAR YAŞADIĞI BULUŞMADA YÜZLERDE TEBESSÜM, YÜREKLERDE UMUT YEŞERDİ.