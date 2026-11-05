Sultangazi'de bahçe duvarı çöktü, sakinler inşaat kazısını suçladı

sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde duvar çöktü

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir binanın bahçe duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sırasında yataklarından fırlayan apartman sakinleri önce deprem olduğunu sandı ve panikle dışarı çıktı. Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar, durum nedeniyle yetkililerden acil müdahale talep etti.

sakinlerin iddiası:

Apartman sakinleri, bitişikteki inşaat alanında açılan derin temel çukurunun yağmur sularıyla dolmasının binanın temelini zayıflattığını ve bunun duvarın çökmesine yol açtığını öne sürdü. Söz konusu iddiaları dile getiren Ramazan Erçel, ‘‘Yan taraftaki binanın inşaatı için 2-3 ay önce kazı yapıldı ancak o günden beri bir çalışma yapılmadı’’ dedi. Erçel, belediyenin müteahhide dış cephe sıvası yapılmasını söylediklerini fakat bunun yapılmadığını belirtti.

risk ve sorumluluk talepleri:

Erçel, binanın pek çok yerinin çürük olduğunu ve daha önce de binaya müdahale edilip sonra bırakıldığını savundu: 'Müteahhit bize ihanet ediyor.' Apartman sakini, binada 30-40 kişinin yaşadığını vurgulayarak, ‘‘Yarın öbür gün binamız yıkılırsa bunun sorumluluğunu belediye mi, müteahhit mi yoksa biz mi alacağız? Ne yapacağımızı şaşırdık, mağdur durumdayız’’ şeklinde konuştu.

Bir diğer önemli iddia, kazının derinliğinin tehdit oluşturduğu yönünde. Erçel, yan inşaatta temel için yaklaşık 4 metre derinliğinde kazı yapıldığını ve yağmur suyu dolması durumunda binanın her an çökmeye aday hale geleceğini söyledi. Çökme sonrası yaşanan panik nedeniyle gece saatleri arasında ailelerin sokakta kaldığı aktarıldı; Erçel, 'Gece saat 01.00-02.00’ye kadar çoluk çocuk hepimiz sokaktaydık' dedi.

görüntü ve çağrı:

Duvarın çöktüğü apartman, sabah saatlerinde drone ile görüntülendi. Sakinler, hem belediyeden hem de inşaat firması olan müteahhit'ten acil önlem alınmasını, binanın durumunun tespit edilmesini ve gerekli koruyucu çalışmanın yapılmasını talep ediyor. Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak can güvenliklerinin sağlanmasını istedi.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya müdahale bilgisi haberde yer almıyor; sakinlerin iddiaları ve çekinceleri ön planda. Yetkililerden gelecek müdahale ve inceleme, apartman sakinlerinin güvenliği açısından belirleyici olacak.

Sultangazi'de bahçe duvarı çöktü: Apartman sakinleri deprem oldu sandı