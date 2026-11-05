Polis memuru öğrencilerle oyun oynayarak okula neşe taşıdı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Birlik Mensucat İlkokulunda, okul personeli ve velilerin de bulunduğu bir ortamda bir polis memuru ile öğrenciler arasında samimi anlar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü personeli, çocukların oyun oynama isteğini geri çevirmeyerek kısa sürede sınıf dışı bir etkinlik yarattı.

Günlük eğitim rutininin dışında paylaşılan anlar:

Polis memuru, çocuklarla bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı; yarışlar, toplu oyunlar ve eğlenceli etkinlikler sırasında öğrencilerin yüzündeki mutluluk dikkat çekti. Öğrencilerle kurulan bu doğal iletişim, okul gününe farklı bir enerji kattı ve katılımcılar arasında sıcak bir bağ oluştu.

Velilerin kaydı ve anın etkisi:

O sırada okulda bulunan veliler, renkli görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kaydedilen videolarda, çocukların ve görevlinin gözlerindeki memnuniyet görülürken, paylaşılan samimi kareler izleyenlerin de yüzünü güldürdü. Oyun anları, okul ortamında güven ve yakınlık duygusunun pekiştiği bir örnek oluşturdu.

Bu tür etkinlikler, toplum ile kolluk güçleri arasındaki ilişkiyi güçlendirirken, çocukların güven duygusunu artırmaya da katkı sağlıyor. Okul yönetimi ve ailelerin bulunduğu atmosferde gelişen bu tür küçük paylaşım anları, gündelik yaşamın içinde olumlu izler bırakıyor.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN BİRLİK MENSUCAT İLKOKULU'NDA POLİS MEMURU İLE ÖĞRENCİLERİN OYUN OYNADIĞI ANLAR, YÜREKLERİ ISITTI. RENKLİ ANLAR O SIRADA OKULDA BULUNAN VELİLER TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.