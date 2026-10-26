Aileleriyle spor ve oyun günü Safranbolu'da buluştu

Safranbolu'da ailelerle spor etkinliği

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen programda, Safranbolu Altınsafran İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ve aileleri bir araya gelerek hem spor yaptı hem de geleneksel çocuk oyunlarını oynadı. Etkinlik, Safranbolu Stadyumu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılara hareketli bir gün sundu.

Etkinlikte oynanan oyunlar:

Program kapsamında aileler ve çocuklar birlikte ip çekme, ip atlama gibi fiziksel oyunların yanı sıra 'Yağ Satarım Bal Satarım' ve 'Elim Sende' gibi geleneksel oyunları oynadı. Bu etkinlikler, katılımcıların fiziksel aktivite yapmasının yanı sıra kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeye de hizmet etti.

Projenin amaçları:

Etkinlik, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' ve 'Ailemle Spor Yapıyorum' başlıklı proje çalışmaları çerçevesinde yürütüldü. Projenin temel hedefleri arasında çocukların akademik başarılarının artırılması ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi yer alıyor. Ayrıca proje, ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli ve verimli zaman geçirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki öğrenciler ve aileleri için tasarlandı.

Katılımcılar, hem fiziksel aktivite fırsatı bulduklarını hem de geleneksel oyunlarla kültürel bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Okul yönetimi ve proje sorumluları, benzer etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE AİLEMLE EĞİTİM YOLCULUĞUM" VE "AİLEMLE SPOR YAPIYORUM ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ SPOR YAPTI, GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI OYNADI.