Ailem güvende operasyonu: 15 ilde yürütülen soruşturmada 162 şüpheliye adli işlem

Operasyonun kapsamı ve koordinasyonu:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya paylaşımında 'Ailem Güvende' operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Bakan Gürlek, işlemlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma ile birlikte yürütüldüğünü belirtti. Çalışmaların 5 il merkezli olmak üzere toplam 15 ili kapsadığını ve operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ile 13 işletme hakkında adli işlemler gerçekleştirildiğini aktardı.

Şüpheliler ve incelenen faaliyet alanları:

Soruşturmalarda; fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların söz konusu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler ele alındı. Bakan Gürlek, bu alanlarda yürütülen incelemelerin çocukların, gençlerin ve ailelerin korunmasına yönelik olduğunu vurguladı.

Soruşturmalar kapsamında mali boyutlar da değerlendirildi; MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı hakkında araştırmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma yöntemleri ve ulaşılan bulgular:

Yürütülen soruşturmalarda gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları kullanıldı. Bu yöntemler sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı; soruşturmalarda uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Ayrıca çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı. Bakan Gürlek, soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına, operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma mensuplarına ve katkı sunan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Bakan açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ile 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda aile ve çocukların korunmasına yönelik kararlılığın sürdürüldüğünü, Anayasa'nın öngördüğü sorumluluk çerçevesinde hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına veya yasa dışı faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Gürlek: "Ailem Güvende operasyonlarında adli işlemler gerçekleştirilmektedir"