Aileyi merkeze koyan gün: Adana'da bağımlılıkla mücadele festivali

Etkinliğin odağı ve katılımcılar:

Adana'da aile bağlarını güçlendirmek ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2. Yeşilay Bağımsız Aile Festivali Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlendi. Etkinliğe Adana Valisi Mustafa Yavuz, Yeşilay Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım ve protokol üyeleri ile çok sayıda aile katıldı.

Festival, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesini sağlamayı hedeflerken aynı zamanda bağımlılığın farklı türlerine ilişkin bilgilendirme ve önleme çalışmaları da sundu.

Aile odaklı etkinlikler:

Festival alanında çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli oyunlar, çeşitli atölyeler, spor etkinlikleri ve bilgi yarışmaları gerçekleştirildi. Katılımcıların bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi edinmelerine yönelik simülasyonlar ile kamuoyu bilgilendirme tırları alanda yer aldı.

Etkinlikler, ailelerin katılımını teşvik edecek bir uygulama ile desteklendi; katılımcılara verilen pasaportlara atölye ve faaliyetlerde damga vurularak tamamlanan etkinlikler karşılığında hediyeler verildi. Ayrıca festivalde 44 kurum, 113 çadır ve 41 araç ile çok sayıda kamu ve sivil toplum birimi temsil edildi.

Yetkililerin mesajları:

Vali Mustafa Yavuz etkinlikte yaptığı konuşmada aileye vurgu yaparak şunları söyledi: "Bireyler aileleri, aileler toplumları, toplumlar ise bir milleti oluşturuyor. Aile, toplumun en vazgeçilmez yapı taşıdır. Eğer toplumu korumamız ve farkındalık oluşturmamız gerekiyorsa, toplumda bir şeylerin değişmesini istiyorsak, aileyi merkezi bir noktaya oturtarak oradan başlamamız gerekiyor. Bağımlılıktan ve kötülüklerden çocuklarımızı korumak istiyorsak önce ailelere sahip çıkmamız gerekiyor. Sadece uyuşturucu, tütün, alkol bağımlılığı değil, dijital bağımlılığa karşı da ailelerimizin teyakkuza geçmesi lazım. Çocuklarımızın yaptığı her şeyi takip etmemiz, bilmemiz ve bu alanda farkındalık oluşturmamız lazım. Bağımlılığın her türlüsüne karşı, tamamına farkındalık oluşturmalıyız. O açıdan bu festival çok önemli. Adana bir festival şehridir".

Dr. Yunus Emre Yıldırım ise festivale ilginin yoğun olduğunu belirterek şunları aktardı: "Bugün, Adana Valiliği himayesinde, Adana Yeşilay koordinesinde 2. Yeşilay Bağımsız Aile Festivali’nde buluştuk. Burada dört temel durak yer alıyor; kültür-sanat, spor, sağlık ve bilim durağı. Bu dört durakta ailelerimiz faaliyetlere katılıyorlar. Bu atölyelerde yapılan etkinlikler karşılığında bir damga veriyoruz. Kendilerine verdiğimiz pasaportlarda katıldıkları etkinliklerin damgasını vuruyoruz. Bu damgalar tamamlanınca o aile başarılı kabul ediliyor ve hediyeler veriyoruz. Bununla birlikte jandarmamız, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet birimimiz, itfaiye, sağlık, Kızılay gibi 44 kurumun, 113 çadırın ve 41 aracın bulunduğu bu festivalde Adanalıların teveccühü, bu festivali her sene yapmamız gerektiğine inandırıyor".

Festival, hem ailelerin bir arada kaliteli vakit geçirmesine olanak tanıyan hem de bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan bir platform olarak değerlendirildi. Katılımcıların ilgisi, organizatörlerin bu tür etkinlikleri sürdürülebilir hale getirme yönündeki kararlılığını güçlendirdi.

ADANA’DA AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA 2. YEŞİLAY BAĞIMSIZ AİLE FESTİVALİ DÜZENLENDİ.