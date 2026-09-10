AJet’ten İstanbul'dan Almatı ve Astana'ya yeni direkt seferler

AJet İstanbul'dan Almatı ve Astana'ya direkt sefer başlatıyor

AJet, yurt dışı uçuş ağını genişletme stratejisinin bir parçası olarak İstanbul hattını devreye alıyor. Şirket, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 Ocak 2027'de Almatı'ya ve 7 Ocak 2027'de Astana'ya ilk seferleri gerçekleştirecek. Bu adım, AJet'in Orta Asya'daki varlığını güçlendirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

AJet hali hazırda Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Almatı ve Astana'ya direkt uçuşlar düzenliyor; İstanbul seferlerinin eklenmesiyle iki ülke arasındaki ticari ve turistik akışın desteklenmesi hedefleniyor.

sefer detayları:

Şirketten verilen bilgilere göre, İstanbul - Astana hattı Sabiha Gökçen'den Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün işletilecek. İstanbul - Almatı seferleri ise salı ve pazar günleri planlanmış durumda. Her iki hatta da başlangıç frekansı haftada 2 gün olarak açıklandı.

şirketin açıklaması:

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, medya paylaşımında yurt dışı uçuş ağını hızla genişletmeyi sürdürdüklerini ve Türk devletleri ile olan bağlantıları güçlendirmenin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Sarp, İstanbul seferlerinin yanı sıra Ankara'dan gerçekleştirilen uçuşlarda da frekans artışına gidildiğini belirtti.

5 ve 7 Ocak 2027'de başlayacak bu yeni hatlarla AJet, Orta Asya'ya erişimini artırmayı ve iki ülke arasındaki hava köprülerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

AJET GENEL MÜDÜRÜ KEREM SARP