Başkan Aydın'dan üretici kadınlara yerinde destek ve çözüm taahhüdü

Başkan Aydın yiğitali'de kadın üreticilerle buluştu:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kırsal Yiğitali Mahallesi'nde Uludağ Yiğitali Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin daveti üzerine bölgeye giderek üretici kadınlar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Kooperatif üyelerinin bahçe ve tarlarda yetiştirdikleri doğal sebze ve meyvelerden elde ettikleri ürünleri yerinde inceledi, üretim süreçleri ve karşılaşılan sıkıntılar hakkında kadınlardan bilgi aldı.

Üretim, ihtiyaçlar ve kooperatifin talepleri:

Kooperatifte yapılan görüşmede kadın üreticiler, üretim aşamalarında karşılaştıkları teknik ve lojistik sorunları aktardı. Başkan Aydın, üretimi destekleyecek adımların atılacağını, kooperatifin eksiklerinin tespit edilip çözüm için çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Toplantıda üretimin sürdürülebilirliğini artıracak eğitim, ekipman ve pazar erişimi gibi konular değerlendirildi.

Kooperatif üyeleri de daveti için Başkan Aydın'a teşekkür ederek belediyeden beklentilerini aktardı. Aydın, üretici kadınların taleplerinin takipçisi olacaklarını ve ilgili birimlerle koordine ederek sonuca ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti.

Mahalle talepleri, doğalgaz ve imar sorunları:

Program kapsamında mahalle sakinleriyle de kahvaltıda buluşan Aydın'a belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Vatandaşların ilettiği sorun, talep ve öneriler dinlendi; Başkan Aydın iletilen konuların çözüme kavuşturulması için ilgili birimlerle koordineli çalışma yapılacağını açıkladı.

Doğalgaz talebi toplantının öne çıkan konuları arasındaydı. Aydın, dağ köylerine doğalgaz ulaştırılması için ilgili firmalar ve siyasilerle görüşüp baskı kurduklarını söyledi: "Firmanın bu mahallelere doğalgaz verme isteği var. Onların da müşteriye ihtiyacı var, büyümek istiyorlar. Çok anormal bir altyapı yatırımı gerekmiyor. Sadece Yiğitali'ye değil, Uludağ yolundaki birçok mahalleye doğalgaz çalışması yapabilirler. Bunu takip ediyoruz. Siyasilerle bu konuda görüşerek çözüm üretilmesi için baskı yapmaktayız."

Mahallede talep edilen halı saha ve çocuk parkı gibi yatırımlar için belediye ekiplerinin inceleme yapacağı bildirildi. Aydın, bölgenin en büyük sorunlarından birinin sit alanı uygulamaları olduğunu vurgulayarak DSİ ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen plan çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakanlık onayıyla köy yerleşik merkezlerinin imarlı hale getirilmesi ve atadan kalma yerlerde yapı yenileme süreçlerinde sit ve anıtlar kurulu kaynaklı ağır cezalarla karşılaşılmadan çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Aydın, Soğukpınar, Kirazlı ve Yiğitali'de benzer sıkıntılar bulunduğunu, bürokrasinin süreci yavaşlattığını ve evrak takibinin sıkı şekilde yapıldığını söyledi: "Birebir takip etmemize rağmen bir yere bir evrak gidiyor, altı ayda zor çıkıyor. Elden takip ediyoruz. Devamlı müdürleri, Ankara'dan genel müdürleri arıyoruz. İnşallah bu konuda kısa zamanda sonuç alırız."

Taleplerin çok olduğu ancak imkanların sınırlı olduğuna da dikkat çeken Aydın, "136 mahallemizin, 1 milyona yakın nüfusumuzun olduğu merkez ilçedeyiz. Dertler, sorunlar ve haklı olarak talepler de büyük ama imkanlar kısıtlı. Bu kısıtlı imkanlar içinde biz her yere yetişip, elimizden geldiğince ve imkanlarımız el verdiğince bütün ekibimizle çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda Uludağ Yiğitali Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, Aydın'ın katılımı ve verdiği destek sözleri için teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise kooperatifle temasın devam edeceğini ve gerekli adımların atılacağını bildirdi.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, ULUDAĞ YİĞİTALİ KADINLARI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ’NİN DAVETİ ÜZERİNE KIRSAL YİĞİTALİ MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ. MAHALLEDE ÜRETİCİ KADINLAR VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN AYDIN, KOOPERATİFİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALARAK, MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ.