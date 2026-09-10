Etili'de yeni jandarma karakolu inşaatı kaymakam ve komutan tarafından yerinde incelendi

etili köyü jandarma karakolu inşaatında inceleme:

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek ile İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Reis, Çan ilçesi Etili Köyü'nde yapımı devam eden yeni jandarma karakolu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

incelemenin kapsamı:

Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi alan heyet, şantiye sahasını yerinde görerek yürütülen çalışmaları takip etti.

bilgi alışverişi ve değerlendirme:

İnceleme sırasında yetkililer tarafından sunulan bilgiler doğrultusunda karakol inşaatının mevcut aşaması değerlendirildi ve ilgili taraflar bilgilendirildi.

ÇAN ETİLİ KÖYÜ JANDARMA KARAKOLUNDA İNCELEME YAPILDI