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Etili'de yeni jandarma karakolu inşaatı kaymakam ve komutan tarafından yerinde incelendi

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek ile Kıdemli Üsteğmen Mehmet Reis Etili Köyü'ndeki yeni jandarma karakolu inşaatını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Etili'de yeni jandarma karakolu inşaatı kaymakam ve komutan tarafından yerinde incelendi

etili köyü jandarma karakolu inşaatında inceleme:

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek ile İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Reis, Çan ilçesi Etili Köyü'nde yapımı devam eden yeni jandarma karakolu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

incelemenin kapsamı:

Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi alan heyet, şantiye sahasını yerinde görerek yürütülen çalışmaları takip etti.

bilgi alışverişi ve değerlendirme:

İnceleme sırasında yetkililer tarafından sunulan bilgiler doğrultusunda karakol inşaatının mevcut aşaması değerlendirildi ve ilgili taraflar bilgilendirildi.

ÇAN ETİLİ KÖYÜ JANDARMA KARAKOLUNDA İNCELEME YAPILDI

ÇAN ETİLİ KÖYÜ JANDARMA KARAKOLUNDA İNCELEME YAPILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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