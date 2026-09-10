Dolar 48,4900 +0,01%
Euro 56,3805 -0,21%
Bist 14.325,59 -1,24%
Altın Gram 6.832,73 -1,75%
EUR/USD 1,1605 -0,29%
Brent Petrol 105,05 +3,79%
--°

Uzmanlardan velilere okul dönemi enfeksiyonları uyarısı

Latife Güder, okullar açılırken viral enfeksiyonların arttığını belirterek velilere ateş, halsizlik ve gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda uyardı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Uzmanlardan velilere okul dönemi enfeksiyonları uyarısı

okulların açılmasıyla enfeksiyon riski nasıl değişiyor:

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Uzmanı Latife Güder, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının ve benzeri hastalıkların görülebilirliğinin arttığını belirtti. Güder, okul ortamının çocuklar arasında yakın teması artırdığını ve bunun enfeksiyon yayılımını kolaylaştırdığını vurguladı.

belirtiler ne zaman ciddiye alınmalı:

Her burun akıntısı veya öksürük ciddi bir hastalık anlamına gelmeyebilir; ancak çocuğun genel durumunda belirgin bozulma varsa ailelerin dikkatli olması gerekir. Ateş, belirgin halsizlik, nefes almada güçlük, davranış değişikliği veya sıvı alamama gibi belirtiler görüldüğünde gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması önemlidir. Güder, ateşi düştüğü için çocuğun okula gönderilmesinin tek başına yeterli olmayabileceğini, genel durumunun da iyi olması gerektiğini hatırlattı.

koruyucu önlemler ve günlük uygulamalar:

Güder, enfeksiyonların yayılmasını azaltmak için basit ama etkili önlemler önerdi: çocuklara küçük yaştan itibaren el yıkama alışkanlığı kazandırılması, kişisel eşyaların paylaşılmaması ve sınıfların düzenli havalandırılması. Ayrıca düzenli uyku, yeterli sıvı alımı ve yaşa uygun dengeli beslenmenin genel sağlık ve bağışıklık için önemli olduğunu belirtti.

Gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda da uyarıda bulunan Güder, çocuklarda sık görülen enfeksiyonların önemli bir bölümünün viral kaynaklı olduğunu ve bu durumlarda antibiyotiklerin fayda sağlamadığını söyledi. Gereksiz antibiyotik kullanımının hem çocuğun sağlığı açısından istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini hem de antibiyotik direncini artıracağını vurguladı. Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla doktor önerisi olmadan vitamin veya takviye kullanımını önermedi.

Son olarak Güder, ailelerin çocukların rutin sağlık kontrolleri ve aşı takvimlerini düzenli takip etmesi gerektiğini, ateşli ve belirgin halsiz çocukların dinlenmesinin hem çocuğun iyileşmesi hem de hastalığın diğer çocuklara bulaşmasının önlenmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ...

ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ UZMANI LATİFE GÜDER

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayasofya'nın doğu yarım kubbesi için restorasyonda yeni dönem başladı
images

Tıp yolculuğuna tarih içinde başlangıç: Gevher Nesibe şifahanesi'nde ilk ders
images

Uzman uyarısı: boyun kütletmesinde eğitimli eller şart
images

Erzincan'da merada kene riskine karşı hayvan ilaçlama çalışması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da kiralık konut hamlesi: 15 bin daire için başvurular 14 eylül'de

Yargı yeni turda: Alagöz Madencilik'in IV. Grup arama planlarına itiraz sürüyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Glasgow'da uluslararası ağını genişletti

Ayasofya'nın doğu yarım kubbesi için restorasyonda yeni dönem başladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı