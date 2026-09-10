Uzmanlardan velilere okul dönemi enfeksiyonları uyarısı

okulların açılmasıyla enfeksiyon riski nasıl değişiyor:

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Uzmanı Latife Güder, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının ve benzeri hastalıkların görülebilirliğinin arttığını belirtti. Güder, okul ortamının çocuklar arasında yakın teması artırdığını ve bunun enfeksiyon yayılımını kolaylaştırdığını vurguladı.

belirtiler ne zaman ciddiye alınmalı:

Her burun akıntısı veya öksürük ciddi bir hastalık anlamına gelmeyebilir; ancak çocuğun genel durumunda belirgin bozulma varsa ailelerin dikkatli olması gerekir. Ateş, belirgin halsizlik, nefes almada güçlük, davranış değişikliği veya sıvı alamama gibi belirtiler görüldüğünde gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması önemlidir. Güder, ateşi düştüğü için çocuğun okula gönderilmesinin tek başına yeterli olmayabileceğini, genel durumunun da iyi olması gerektiğini hatırlattı.

koruyucu önlemler ve günlük uygulamalar:

Güder, enfeksiyonların yayılmasını azaltmak için basit ama etkili önlemler önerdi: çocuklara küçük yaştan itibaren el yıkama alışkanlığı kazandırılması, kişisel eşyaların paylaşılmaması ve sınıfların düzenli havalandırılması. Ayrıca düzenli uyku, yeterli sıvı alımı ve yaşa uygun dengeli beslenmenin genel sağlık ve bağışıklık için önemli olduğunu belirtti.

Gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda da uyarıda bulunan Güder, çocuklarda sık görülen enfeksiyonların önemli bir bölümünün viral kaynaklı olduğunu ve bu durumlarda antibiyotiklerin fayda sağlamadığını söyledi. Gereksiz antibiyotik kullanımının hem çocuğun sağlığı açısından istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini hem de antibiyotik direncini artıracağını vurguladı. Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla doktor önerisi olmadan vitamin veya takviye kullanımını önermedi.

Son olarak Güder, ailelerin çocukların rutin sağlık kontrolleri ve aşı takvimlerini düzenli takip etmesi gerektiğini, ateşli ve belirgin halsiz çocukların dinlenmesinin hem çocuğun iyileşmesi hem de hastalığın diğer çocuklara bulaşmasının önlenmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ UZMANI LATİFE GÜDER