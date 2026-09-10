Geçmişin deneyimiyle Afyonkarahisar için yeni vizyon

AFSİAD 35. yılını değerlendirdi:

AFSİAD Federasyonu Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, derneğin kuruluşunun 35. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, kuruluş tarihine ve bugüne kadar yapılan çalışmalara dikkat çekti. Sayın, AFSİAD’ın 9 Eylül 1991 tarihinde Kurucu Başkan Hüsnü Serteser liderliğinde dönemin iş insanlarının ortak iradesiyle kurulduğunu hatırlatarak, geçen 35 yılda hem Afyonkarahisar hem de ülke ekonomisine sunduğu katkılardan söz etti.

Tarihçe ve temel değerler:

Mesajında AFSİAD’ın kuruluşundan bu yana evrensel iş ahlakı, dürüstlük, güven, çoğulculuk ve farklılıklara saygıyı temel değerleri olarak benimsediğini belirten Sayın, bu ilkelerin derneğin sürekliliğinde ve güvenilirliğinde belirleyici olduğunu aktardı. Kurumsal birikimin her yönetim dönemine devredildiğini vurgulayan Sayın, geçmiş dönem başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile tüm üyelerin katkılarına özel teşekkür etti.

Ekonomik katkılar ve gelecek hedefleri:

AFSİAD’ın 35 yıllık süreçte ülkenin ekonomik kalkınmasını çalışmalarının merkezine aldığına dikkat çeken Kadir Sayın, Afyonkarahisar’ın sanayi ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik çabaların sürdüğünü belirtti. Sayın, üretimi, yatırımı, istihdamı ve girişimciliği desteklemek ile sanayici ve iş insanlarının sorunlarına çözüm üretmenin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Mesajında AFSİAD’ın yalnızca geçmişin mirasını taşımadığını, aynı zamanda çağın imkânlarıyla tecrübeyi buluşturarak yeni iş birlikleri geliştiren ve değişime öncülük eden bir yapı olma hedefini yinelen Sayın, "AFSİAD 35 yıllık tecrübesi, sarsılmaz birlikteliği ve ufuk açan hedefleriyle geleceğin de AFSİAD’ıdır" değerlendirmesinde bulundu. Kuruluşun yıl dönümünü kutlayan Sayın, geçmişten aldıkları güçle geleceği birlikte inşa etme kararlılığını vurguladı.

Son olarak Sayın, başta Kurucu Başkan Hüsnü Serteser olmak üzere geçmiş dönem başkanlarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, kıymetli üyelere ve AFSİAD’a emeği geçen herkese teşekkür etti ve derneğin önümüzdeki dönemde Afyonkarahisar için katma değer yaratacak projelere odaklanmaya devam edeceğini söyledi.

AFSİAD FEDERASYONU GENEL BAŞKANI VE AFYONKARAHİSAR SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’NİN (AFSİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI KADİR SAYIN, AFSİAD’IN KURULUŞUNUN 35’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.