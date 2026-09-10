Demirci'nin susuz çeşni domatesi kırsal geliri destekliyor

Demirci'de üretimin ana hatları:

Manisa'nın Demirci ilçesinde yetiştirilen ve yörede "çeşni" olarak bilinen atalık domates, yılda yaklaşık 6 bin ton üretimle bölge tarımının dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Üretim, ilçe merkezinin yanı sıra Kerpiçlik, Yiğitler, Sağnıç, Kazancı, Sevinçler ve Hoşçalar başta olmak üzere 30 kırsal mahallede yaklaşık 2 bin dekar alanda sürdürülüyor. Ürünün doğal yapısı ve dayanıklılığı, pazar payının her geçen gün artmasına katkı sağlıyor.

üretim yöntemi ve hasat süreci:

Bu domatesler topraklarına can suyu dışında hiç su verilmeyen, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen atalık tohumlardan elde ediliyor. Üretim sırasında hiçbir zirai ilaç kullanılmadan, yalnızca hayvan gübresi kullanılıyor; düzenli ot temizliği ve dip çapasıyla ürün destekleniyor. Hasat genellikle Temmuz ayında başlıyor ve Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Üreticiler, olgunlaşmayı bahçede asılı halde tamamlayan meyveleri aşamalı olarak hasat ederek satışa sunuyor.

Üreticilerden İsmail Yalçın süreci şöyle anlatıyor: "Toprağa fidanı diktiğimiz an verdiğimiz can suyu dışında bir daha asla su vermiyoruz. Hayvan gübresi kullanarak, düzenli ot temizliği ve dip çapasıyla ürünü büyütüyoruz. Zirai ilaç kesinlikle yok. Temmuz ayında başlayan hasadımız Kasım ayı sonuna kadar sürüyor. Bu domatesler açıkta 10-15 gün, buzdolabında ise 1 ay boyunca tazeliğini ilk günkü gibi koruyor."

pazar, ekonomi ve toplumsal etki:

Kerpiçlik Mahallesi, ilçedeki üretimin kalbi konumunda; tek başına yaklaşık 3 bin ton rekolteye ulaşıyor. Kerpiçlik'te 150 hanenin tamamının geçimini bu üründen sağladığı belirtiliyor. Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, üreticilere verdikleri desteği vurgulayarak, "Çiftçimizin ürünlerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve en yüksek geliri elde etmeleri için çalışıyoruz. İlçemizde 2 bin dekar alanda gerçekleşen yaklaşık 6 bin tonluk domates üretiminin büyük bölümünü bu susuz çeşni türü oluşturmaktadır" dedi.

Kerpiçlik Mahalle Muhtarı Şükrü Demiröz de pazar sıkıntısı yaşamadıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Domatesimiz hibrit değil, nesilden nesle aktarılan ata tohumudur. Pazar sıkıntısı hiç çekmiyoruz; çevre illerin yanı sıra sosyal medya üzerinden gelen taleplere de yetişmeye çalışıyoruz. Kasım ayında henüz kızarmamış olan domatesleri köküyle söküp sapından asıyoruz. Asılı haldeyken bahçedeymiş gibi olgunlaşmaya devam ediyor, biz de olgunlaştıkça söküp satıyoruz".

Uzun raf ömrü ve ilaçsız üretim biçimi, çeşni domatesin tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlarken, üretimin kırsal gelir ve sosyal sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önem dikkat çekiyor.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE YILDA YAKLAŞIK 6 BİN TON ÜRETİLEN VE TAMAMEN SUSUZ YETİŞEN ÇEŞNİ DOMATES, LEZZETİ VE UZUN RAF ÖMRÜYLE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN YOĞUN TALEP GÖRÜYOR.