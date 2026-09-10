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İlkadımlı genç güreşçi Oğuzhan Kaya'dan tarihi lig başarısı

İlkadım Belediyesporlu Oğuzhan Kaya, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde kazandığı 5 madalya ile Samsun'da bir ilke imza attı; 26 Eylül 2026'da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şehri temsil edecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İlkadımlı genç güreşçi Oğuzhan Kaya'dan tarihi lig başarısı

ilkadımlı güreşçiden lig aşamasında gelen önemli sonuç

İlkadım Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Oğuzhan Kaya, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Lig süresince kazandığı 5 madalya ile Samsun'da bir ilki gerçekleştirerek şehrin ilk lig madalyasını kazanan isim oldu.

kulüp performansı ve lig süreci:

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından Kaya, takım arkadaşları ve antrenörleri ile birlikte İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı makamında ziyaret etti. Kulüp bünyesindeki çalışmalar ve düzenli antrenmanların sonuç verdiği vurgulanırken, sporcuya emeği geçen antrenörler ve ailesi de ziyaret sırasında yer aldı.

tebrikler ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hazırlık:

Başkan İhsan Kurnaz, alınan başarılı sonuçlar nedeniyle sporcu, ailesi ve antrenörleri tebrik etti ve belediyenin spora verdiği desteğin meyvelerinin alındığını belirtti. Kurnaz, konuşmasında İlkadım Belediyesi olarak farklı dallarda elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Ligdeki derecelerinin ardından Oğuzhan Kaya, Deste Küçük kategorisinde 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Samsun'u temsil edecek. Başkan Kurnaz, Kaya'nın katılacağı kupa mücadelesinden başarılı sonuçlarla döneceğine inandıklarını ve yarışacak tüm İlkadımlı sporculara başarı dilediklerini söyledi.

İlçe yönetimi ve kulüp yetkilileri, sporcunun başarısını örnek göstererek altyapı çalışmalarını sürdürme kararlılığını yinelerken, aile ve antrenörlerin destekleri de başarının önemli bir parçası olarak öne çıktı. Bu sonuç, şehrin genç sporcularına yönelik yatırımın somut bir çıktısı olarak kayda geçti.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ İLE GÜREŞÇİ OĞUZHAN KAYA

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ İLE GÜREŞÇİ OĞUZHAN KAYA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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