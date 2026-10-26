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Kadın sağlığına odaklanan seminer Karacabey'de ilgi gördü

Karacabey Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ONKODAY iş birliğiyle düzenlenen seminerde erken teşhis, tarama yöntemleri ve sağlıklı yaşam vurgulandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kadın sağlığına odaklanan seminer Karacabey'de ilgi gördü

Programın amacı ve katılım:

Karacabey Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ONKODAY ile iş birliği içinde "Kadın Sağlığı ve Meme Kanseri Farkındalık Semineri"ni Ergün Koç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Etkinlik yoğun katılımın olduğu bir ortamda yapılarak toplumda kadın sağlığı bilincini artırmayı hedefledi.

Seminere katılımın yüksek olması dikkat çekerken, programın açılışında kurum temsilcileri ve sağlık profesyonelleri bir araya geldi. Etkinlik, yerel yönetim ile sağlık kuruluşlarının ortak çalışmasının somut bir örneği olarak kayda geçti.

Uzman sunumları ve ele alınan konular:

Programda meme kanserinde erken teşhisin önemi, uygun tarama yöntemleri ve kadın sağlığını koruyucu uygulamalar ana başlıklar olarak ele alındı. Tarama kapsamı, düzenli kontrollerin gerekliliği ve şüpheli bir durumda zaman kaybetmeden başvuru yapılmasının önemi üzerinde duruldu.

Konuşmacılar arasında Dr. Atilla Sağnak, Kerem Civelek, Füsun Önen, Prof. Dr. Hicran Yıldız, Dr. Merve Adıyaman, Serpil Uzun ve Özge Gündoğan yer aldı. Uzmanlar, tarama yöntemleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve dengeli beslenmenin hastalıkların önlenmesindeki rolünü katılımcılarla paylaştı.

Seminerden çıkarılan önemli mesajlar:

Uzmanlar etkinlik boyunca katılımcıları doğru bilgiye ulaştırmayı ve bilinçlendirmeyi amaçladı. Sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi, kişisel risklerin değerlendirilmesi ve gerekli tarama programlarına uyulması vurgulandı. Ayrıca beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin koruyucu sağlık açısından taşıdığı önem ele alındı.

Başkan Fatih Karabatı'nın mesajı:

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, programla ilgili yaptığı konuşmada sağlık bilincinin toplum için öncelikli olduğunu belirtti. Başkan Karabatı, vatandaşların düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini belirterek "Erken teşhis hayat kurtarır" ifadesine dikkat çekti.

Başkan Karabatı sözlerinde, iş birliği yapan kurumlara, etkinliğe katılan uzmanlara ve seminerde yer alan hemşehrilerine teşekkür ederek, belediyenin koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmaları desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik, meme kanseri konusunda doğru bilgilerin yaygınlaştırılması ve toplumda farkındalığın artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Karacabey Belediyesi öncülüğündeki bu tür programların, bireylerin sağlıklarını koruma sorumluluğunu pekiştirmeye katkı sunması hedefleniyor.

KARACABEY’DE MEME KANSERİNE KARŞI FARKINDALIK SEMİNERİ

KARACABEY’DE MEME KANSERİNE KARŞI FARKINDALIK SEMİNERİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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