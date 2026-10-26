Sülbüs zirvesinde cumhuriyet coşkusu:

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki 2878 rakımlı Sülbüs Dağı, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen zirve tırmanışına ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Vali Cahit Çelik başta olmak üzere il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve doğaseverlerden oluşan yaklaşık 60 kişilik bir grup katıldı. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla dağın zirvesine ulaşarak etkinliği tamamladı.

Zirve tırmanışı ve katılımcı profili:

Yaklaşık 60 kişilik grubun gerçekleştirdiği yürüyüş, hem sportif hem de sembolik bir anlam taşıdı. Etkinlikte Vali Cahit Çelik'in yanı sıra eşi Nermin Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ve eşi, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç ile Yayladere Kaymakamı Mehmet Arsoy yer aldı. Grup, zirveye ulaştıktan sonra kortej havasında kutlama ve anma kapsamında bir araya geldi.

Mesajlar, anma ve sembolik vurgu:

Zirve sonrası açıklama yapan Vali Çelik, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü hazırlıklarla karşılayacaklarını belirterek, 'Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Bayramı'nın arifesindeyiz. İnşallah perşembe günü Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını kutlayacağız. Biz de bu vesileyle Bingöl'den yaklaşık 60 doğasever arkadaşımızla beraber Türkiye'nin, Bingöl'ün önemli dağlarından biri olan Sülbüs Dağı'na zirve yaptık. Sülbüs'ün tabii çok ayrı bir hikâyesi var. Baktığımız zaman bölge halkının kutsiyet atfettiği, mübarek gördüğü bir dağ. Bizler de arkadaşlarımızla beraber zirve yaptık, güzel bir zirve oldu' ifadelerini kullandı.

Vali Çelik ayrıca, Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçenleri ve vatan uğruna hayatlarını kaybedenleri anarak, 'Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, ülkemizin huzuru, bayrağımızın göklerde dalgalanması için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum' dedi. Bingöllü dağcı Muharrem Otu da etkinliğin Bingöl için bir ilk olduğunu vurgulayarak, Sülbüs Dağı'nın bölge halkı için taşıdığı sembolik değere dikkat çekti ve zirvenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

BİNGÖL’DE CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ SÜLBÜS DAĞI’NA ZİRVE TIRMANIŞI