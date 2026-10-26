Dolar 49,7577 +0,14%
Euro 55,6839 +0,02%
Bist 11.077,33 -0,36%
Altın Gram 6.432,90 +0,33%
EUR/USD 1,1187 -0,16%
Brent Petrol 110,33 -1,23%
--°

Sülbüs zirvesinde cumhuriyet coşkusu

Vali Cahit Çelik ve yaklaşık 60 doğasever, ellerinde Türk bayrağıyla 2878 rakımlı Sülbüs Dağı'na çıkarak Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü andı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:32

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 12:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sülbüs zirvesinde cumhuriyet coşkusu

Sülbüs zirvesinde cumhuriyet coşkusu:

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki 2878 rakımlı Sülbüs Dağı, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen zirve tırmanışına ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Vali Cahit Çelik başta olmak üzere il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve doğaseverlerden oluşan yaklaşık 60 kişilik bir grup katıldı. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla dağın zirvesine ulaşarak etkinliği tamamladı.

Zirve tırmanışı ve katılımcı profili:

Yaklaşık 60 kişilik grubun gerçekleştirdiği yürüyüş, hem sportif hem de sembolik bir anlam taşıdı. Etkinlikte Vali Cahit Çelik'in yanı sıra eşi Nermin Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ve eşi, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç ile Yayladere Kaymakamı Mehmet Arsoy yer aldı. Grup, zirveye ulaştıktan sonra kortej havasında kutlama ve anma kapsamında bir araya geldi.

Mesajlar, anma ve sembolik vurgu:

Zirve sonrası açıklama yapan Vali Çelik, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü hazırlıklarla karşılayacaklarını belirterek, 'Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Bayramı'nın arifesindeyiz. İnşallah perşembe günü Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını kutlayacağız. Biz de bu vesileyle Bingöl'den yaklaşık 60 doğasever arkadaşımızla beraber Türkiye'nin, Bingöl'ün önemli dağlarından biri olan Sülbüs Dağı'na zirve yaptık. Sülbüs'ün tabii çok ayrı bir hikâyesi var. Baktığımız zaman bölge halkının kutsiyet atfettiği, mübarek gördüğü bir dağ. Bizler de arkadaşlarımızla beraber zirve yaptık, güzel bir zirve oldu' ifadelerini kullandı.

Vali Çelik ayrıca, Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçenleri ve vatan uğruna hayatlarını kaybedenleri anarak, 'Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, ülkemizin huzuru, bayrağımızın göklerde dalgalanması için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum' dedi. Bingöllü dağcı Muharrem Otu da etkinliğin Bingöl için bir ilk olduğunu vurgulayarak, Sülbüs Dağı'nın bölge halkı için taşıdığı sembolik değere dikkat çekti ve zirvenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

BİNGÖL’DE CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ SÜLBÜS DAĞI’NA ZİRVE TIRMANIŞI

BİNGÖL’DE CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ SÜLBÜS DAĞI’NA ZİRVE TIRMANIŞI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme
images

Erciyes üniversitesi'nde koordineli müdahale: 6.5 senaryolu deprem ve yangın tat...
images

Belçika'dan sınırlı sayıda: Prenses Elisabeth'e özel altın para ve ilk yapışkan...
images

Gençleri yanıltan e-sigara görünümü: tatlı aromalar, gerçek tehlike

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sonbaharın renkleri Karabük ormanlarında tabloya dönüştü

OMÜ Pekin'de ortak araştırma ve öğrenci hareketliliği fırsatlarını değerlendirdi

Benzine saklanan 5 kilo 200 gram metamfetaminle yakalanan iki kişi tutuklandı

Yeni yol: Kongo'dan gelen öğrenci Bolu'da İslamı seçip Osman ismini aldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026